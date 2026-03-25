Потребительские кредиты в России сокращаются девятый месяц подряд

https://1prime.ru/20260325/kredit-868619005.html
Потребительские кредиты в России сокращаются в годовом выражении уже девять месяцев подряд, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка России. | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T19:37+0300
финансы
банки
банк россия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Потребительские кредиты в России сокращаются в годовом выражении уже девять месяцев подряд, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка России. Портфель потребительских ссуд россиян в феврале с учетом валютной переоценки снизился на 508 миллиардов рублей, или на 3,7% в годовом выражении – до 12,7 триллиона рублей. Показатель перестал расти с июня 2025 года, свидетельствуют материалы регулятора. Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте ЦБ снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Потребительские кредиты в РФ сокращаются в годовом выражении уже 9 месяцев подряд
