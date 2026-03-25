Россия сократила поставки льна в ЕС до минимума с 2010 года

Евросоюз в январе этого года снизил импорт семян льна из России до минимума с середины 2010 года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T20:23+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в январе этого года снизил импорт семян льна из России до минимума с середины 2010 года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Поставки семян льна из России в Евросоюз в январе этого года рухнули до минимальных с июля 2010 года 96,5 тысячи евро. За месяц объем поставок сократился в 93 раза с 8,9 миллиона евро, а за год - в 11 раза, с 1,1 миллиона. Российский лен в январе импортировали Польша (85,5 тысячи евро), Германия (10,9 тысячи), а также Германия в незначительных объемах. В результате среди немногих поставщиков льна в ЕС Россия опустилась в январе на 6-е место с третьей строчки в декабре. Больше всего льняных семян ЕС в январе приобрел у Казахстана (43,9 миллиона евро), Украины (1,1 миллиона), Канады (549,5 тысячи), Великобритании (441,4 тысячи) и Индии (433,2 тысячи). Всего за январь ЕС импортировал семян льна из других стран на 46,8 миллиона евро - это на 14% меньше предыдущего месяца и в 1,7 раза больше, чем год назад.

https://1prime.ru/20260325/tabak-868612056.html

мировая экономика, германия, польша, казахстан, ес, евростат, россия