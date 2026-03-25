Верховный суд разъяснил условия для части налоговых льгот пенсионерам
ВС РФ разъяснил условия для дополнительных налоговых льгот пенсионерам
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Пенсионерам может быть предоставлена льгота по налогу на имущество в отношении нежилых помещений, не попавших в перечень льготных в Налоговом кодексе РФ, если такую льготу ввели на уровне региона или муниципалитета, сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.
Президиум ВС РФ под руководством Игоря Краснова утвердил тематический обзор судебной практики по рассмотрению судами общей юрисдикции споров, связанных с применением отдельных положений законодательства о налогах и сборах. В обзоре большая часть примеров направлена на защиту и поддержку налогоплательщиков - физических лиц.
"В документе разрешается вопрос о применении налоговых льгот лицами, получающими пенсию, назначенную в предусмотренном пенсионным законодательством порядке. Так, им может быть предоставлена льгота по налогу на имущество физических лиц в отношении нежилого помещения, не поименованного в пункте 4 статьи 407 Налогового кодекса, если она установлена законодательством субъекта РФ или муниципальными нормативными правовыми актами", - говорится в сообщении.
Согласно указанной статье НК РФ, пенсионеры имеют право на налоговые льготы в отношении одной квартиры, одного жилого дома, одного гаража, одной хозяйственной постройки и одного помещения, используемого для творческой мастерской.
Ранее сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова рассказала РИА Новости, что статус пенсионера позволяет не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, хозпостройки и гаража, кроме того, для таких граждан есть льготы по земельному и транспортному налогам.