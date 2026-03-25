Верховный суд разъяснил условия для части налоговых льгот пенсионерам - 25.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260325/lgoty-868623522.html
Верховный суд разъяснил условия для части налоговых льгот пенсионерам
Верховный суд разъяснил условия для части налоговых льгот пенсионерам - 25.03.2026, ПРАЙМ
Верховный суд разъяснил условия для части налоговых льгот пенсионерам
Пенсионерам может быть предоставлена льгота по налогу на имущество в отношении нежилых помещений, не попавших в перечень льготных в Налоговом кодексе РФ, если... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T21:55+0300
2026-03-25T21:55+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Пенсионерам может быть предоставлена льгота по налогу на имущество в отношении нежилых помещений, не попавших в перечень льготных в Налоговом кодексе РФ, если такую льготу ввели на уровне региона или муниципалитета, сообщила пресс-служба Верховного суда РФ. Президиум ВС РФ под руководством Игоря Краснова утвердил тематический обзор судебной практики по рассмотрению судами общей юрисдикции споров, связанных с применением отдельных положений законодательства о налогах и сборах. В обзоре большая часть примеров направлена на защиту и поддержку налогоплательщиков - физических лиц. "В документе разрешается вопрос о применении налоговых льгот лицами, получающими пенсию, назначенную в предусмотренном пенсионным законодательством порядке. Так, им может быть предоставлена льгота по налогу на имущество физических лиц в отношении нежилого помещения, не поименованного в пункте 4 статьи 407 Налогового кодекса, если она установлена законодательством субъекта РФ или муниципальными нормативными правовыми актами", - говорится в сообщении. Согласно указанной статье НК РФ, пенсионеры имеют право на налоговые льготы в отношении одной квартиры, одного жилого дома, одного гаража, одной хозяйственной постройки и одного помещения, используемого для творческой мастерской. Ранее сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова рассказала РИА Новости, что статус пенсионера позволяет не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, хозпостройки и гаража, кроме того, для таких граждан есть льготы по земельному и транспортному налогам.
бизнес, россия, рф, псковская область, игорь краснов, верховный суд
Бизнес, РОССИЯ, РФ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Игорь Краснов, Верховный суд
21:55 25.03.2026
 
Верховный суд разъяснил условия для части налоговых льгот пенсионерам

ВС РФ разъяснил условия для дополнительных налоговых льгот пенсионерам

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Пенсионерам может быть предоставлена льгота по налогу на имущество в отношении нежилых помещений, не попавших в перечень льготных в Налоговом кодексе РФ, если такую льготу ввели на уровне региона или муниципалитета, сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.
Президиум ВС РФ под руководством Игоря Краснова утвердил тематический обзор судебной практики по рассмотрению судами общей юрисдикции споров, связанных с применением отдельных положений законодательства о налогах и сборах. В обзоре большая часть примеров направлена на защиту и поддержку налогоплательщиков - физических лиц.
"В документе разрешается вопрос о применении налоговых льгот лицами, получающими пенсию, назначенную в предусмотренном пенсионным законодательством порядке. Так, им может быть предоставлена льгота по налогу на имущество физических лиц в отношении нежилого помещения, не поименованного в пункте 4 статьи 407 Налогового кодекса, если она установлена законодательством субъекта РФ или муниципальными нормативными правовыми актами", - говорится в сообщении.
Согласно указанной статье НК РФ, пенсионеры имеют право на налоговые льготы в отношении одной квартиры, одного жилого дома, одного гаража, одной хозяйственной постройки и одного помещения, используемого для творческой мастерской.
Ранее сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова рассказала РИА Новости, что статус пенсионера позволяет не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, хозпостройки и гаража, кроме того, для таких граждан есть льготы по земельному и транспортному налогам.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Какой будет пенсия, если ни дня не работал
03:03
 
БизнесРОССИЯРФПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬИгорь КрасновВерховный суд
 
 
