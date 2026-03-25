https://1prime.ru/20260325/lgoty-868623522.html

Верховный суд разъяснил условия для части налоговых льгот пенсионерам

2026-03-25T21:55+0300

бизнес

россия

рф

псковская область

игорь краснов

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Пенсионерам может быть предоставлена льгота по налогу на имущество в отношении нежилых помещений, не попавших в перечень льготных в Налоговом кодексе РФ, если такую льготу ввели на уровне региона или муниципалитета, сообщила пресс-служба Верховного суда РФ. Президиум ВС РФ под руководством Игоря Краснова утвердил тематический обзор судебной практики по рассмотрению судами общей юрисдикции споров, связанных с применением отдельных положений законодательства о налогах и сборах. В обзоре большая часть примеров направлена на защиту и поддержку налогоплательщиков - физических лиц. "В документе разрешается вопрос о применении налоговых льгот лицами, получающими пенсию, назначенную в предусмотренном пенсионным законодательством порядке. Так, им может быть предоставлена льгота по налогу на имущество физических лиц в отношении нежилого помещения, не поименованного в пункте 4 статьи 407 Налогового кодекса, если она установлена законодательством субъекта РФ или муниципальными нормативными правовыми актами", - говорится в сообщении. Согласно указанной статье НК РФ, пенсионеры имеют право на налоговые льготы в отношении одной квартиры, одного жилого дома, одного гаража, одной хозяйственной постройки и одного помещения, используемого для творческой мастерской. Ранее сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова рассказала РИА Новости, что статус пенсионера позволяет не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, хозпостройки и гаража, кроме того, для таких граждан есть льготы по земельному и транспортному налогам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

