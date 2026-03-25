Российский лизинговый рынок в феврале вырос вдвое
Российский лизинговый рынок в феврале вырос более чем вдвое по числу выданной техники по сравнению с январем текущего года, клиентам передано почти 38 тысяч... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T10:41+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российский лизинговый рынок в феврале вырос более чем вдвое по числу выданной техники по сравнению с январем текущего года, клиентам передано почти 38 тысяч единиц техники, одной из причин этого роста стало активное обновление таксопарков, сообщили РИА Новости в "Альфа-Лизинге". "По данным Альфа-Лизинг, в феврале 2026 года рынок лизинга продемонстрировал рост на 111% по количеству выданной техники в сравнении с январем. Одной из причин, по мнению аналитиков компании, стало активное обновление таксопарков. Перевозчики стремились пополнить парк до 1 марта 2026 года - даты вступления в силу норм о локализации автомобилей такси. Всего на рынке в феврале была зарегистрирована 21 тысяча договоров лизинга, что на 61,5% больше январских показателей. Клиентам было передано почти 38 тысяч единиц техники", - сообщает компания. Уточняется, что в сравнении с февралем 2025 года сокращение количества заключенных договоров лизинга составило всего 7%, а переданной техники - 2%. Для сравнения, в январе снижение в годовом выражении составило 21% и 32% соответственно. "Февральский всплеск во многом обусловлен законодательными изменениями. С 1 марта 2026 года новые автомобили, вносимые в реестр такси, должны соответствовать требованиям по уровню локализации производства в РФ", - пояснили в "Альфа-Лизинге".
Рынок лизинга России в феврале вырос вдвое на фоне обновления таксопарков
"По данным Альфа-Лизинг, в феврале 2026 года рынок лизинга продемонстрировал рост на 111% по количеству выданной техники в сравнении с январем. Одной из причин, по мнению аналитиков компании, стало активное обновление таксопарков. Перевозчики стремились пополнить парк до 1 марта 2026 года - даты вступления в силу норм о локализации автомобилей такси. Всего на рынке в феврале была зарегистрирована 21 тысяча договоров лизинга, что на 61,5% больше январских показателей. Клиентам было передано почти 38 тысяч единиц техники", - сообщает компания.
Уточняется, что в сравнении с февралем 2025 года сокращение количества заключенных договоров лизинга составило всего 7%, а переданной техники - 2%. Для сравнения, в январе снижение в годовом выражении составило 21% и 32% соответственно.
"Февральский всплеск во многом обусловлен законодательными изменениями. С 1 марта 2026 года новые автомобили, вносимые в реестр такси, должны соответствовать требованиям по уровню локализации производства в РФ", - пояснили в "Альфа-Лизинге
