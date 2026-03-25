Майнеры криптовалют впервые представят налоговые декларации о доходах
2026-03-25T11:35+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Майнеры криптовалют должны до конца апреля текущего года представить в налоговую службу свои первые декларации о полученных за предыдущий год доходах, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) России в своем канале в Мах. "Напоминаем, что не позднее 30 апреля ИП и физлица-майнеры впервые должны отчитаться о доходах за 2025 год", - говорится в сообщении. В налоговой декларации необходимо отразить доход, полученный в результате майнинга цифровой валюты, а также доход, полученный от ее продажи. Майнинг криптовалют в России был легализован с 2025 года. Легально заниматься майнингом в России могут индивидуальные предприниматели и физические лица. Для этого ИП должны зарегистрироваться в специальном реестре ФНС России – на начало текущего года их там уже более тысячи. Физлицам не надо регистрироваться в реестре, но они должны соблюдать ограничение по потреблению электроэнергии: не более 6 тысяч киловатт-час в месяц. "Чтобы безошибочно рассчитывать налоговую базу по операциям с цифровой валютой на каждую дату признания дохода, опубликована информация о рыночных котировках цифровых валют и суммарных объемах ежедневных торгов у иностранных организаторов торговли (бирж) на основании сведений из открытых источников", - отмечает налоговая служба. Налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из указанных организаторов торгов по соответствующей торговой паре.
