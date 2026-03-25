https://1prime.ru/20260325/mayning-868577814.html

Майнинг в России наконец обретает контуры

2026-03-25T05:05+0300

мнения аналитиков

бизнес

россети

газпром

фнс россии

майнинг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868577814.jpg?1774404304

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Дальнейшее устойчивое развитие молодой отрасли промышленного майнинга цифровых валют по-прежнему находится в фокусе внимания СМИ, общественных и деловых организаций, профильных органов федеральной и региональной власти. Во второй декаде марта майнингу уделили особое внимание ТПП РФ и Общественная палата Российской Федерации, проведя резонансные и полезные дискуссии со всеми заинтересованными участниками рынка.Отрасль набирает оборотыСегодня промышленный майнинг становится полноценной молодой отраслью экономики, а крупные участники рынка задают стандарты её развития. По данным Ассоциации промышленного майнинга, совокупная установленная мощность промышленного майнинга в России составляет около 4,5 гигаватта.В 2025 году ключевым трендом стало укрупнение: количество договоров снижалось, а суммы контрактов росли. В отрасль приходят публичные российские компании, крупные холдинги. При этом крупные энергетические ПАО, развивающие партнерство с отраслью майнинга, смогут повысить в ней культуру прозрачного бизнеса и открыть путь к облигационным займам и IPO, которые, по прогнозам отраслевых экспертов, возможны уже в 2026 году.Энергетический потенциал РоссииРоссия располагает значительным энергетическим резервом в отдельных локациях, который пока не приносит экономической отдачи. На 1 января 2026 года общая установленная мощность электростанций страны составляла 271 гигаватт, при этом фактическое потребление Единой энергосистемы (ЕЭС) в 2025 году снизилось на 0,8% и составило лишь 1161 миллиард киловатт-часов. Часть генерирующих мощностей крупных ПАО и госкорпораций остаётся неиспользуемой. Эта мощность может обеспечить десятки мегаватт для вычислительных дата-центров.Налоговые итоги и неиспользованный потенциалПервые итоги налогового администрирования отрасли майнинга оказались, на мой взгляд, далеки от ожиданий. Согласно информации ФНС, сумма налогов за 2025 год от майнеров составила 567 миллионов рублей, из них 84,5 миллиона составил НДФЛ и 483 миллиона рублей — налог на прибыль.Снятие запрета на совмещение видов деятельности и приход в отрасль крупных плательщиков — публичных акционерных обществ с прозрачной отчетностью — способно кратно увеличить налоговые поступления.Теневой сектор — главный тормозТеневой сектор остается главным тормозом развития индустрии. Около 50% майнинговых компаний всё ещё остаются в серой зоне, а ряд экспертов оценивают эту долю в 70%. Нелегальный майнинг, согласно пояснительной записке к законопроекту о штрафах, ежегодно наносит экономике ущерб более 10 миллиардов рублей от потерь в энергосекторе.Курс на обеление экономики закреплен Президентом РФ. 8 декабря 2025 года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под руководством Президента РФ был рассмотрен план структурных изменений по обелению экономики, а вице-премьер Александр Новак анонсировал введение в 2026 году административной и уголовной ответственности за незаконный майнинг. 12 марта комитет Госдумы по энергетике уже поддержал принятие в первом чтении законопроекта со штрафами до 10 миллионов рублей.К сожалению, принятие закона о майнинге и введение реестра майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры не решили полностью проблему незаконного майнинга: часть майнеров продолжает использовать льготные тарифы, уходить от налогов и создавать локальные перегрузки сетей.Крупные энергокомпании как драйвер легализацииКрупные энергетические компании ("Россети", "Интер РАО", "Т Плюс", "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Газпром нефть") обладают значительными избыточными мощностями в ряде регионов, прозрачной системой налогового учета и многолетним опытом реализации масштабных инвестиционных программ (700+ миллиардов рублей ежегодно только у "Россетей"). Их участие в майнинге могло бы одновременно решить три задачи:По экспертным оценкам, допуск крупных игроков может увеличить реальные налоговые поступления в 10–15 раз (до 8 миллиардов рублей и выше).Правительство вводит региональные запреты на майнинг с целью поддержания энергобаланса и сокращения перекрестного субсидирования. Однако у крупных энергокомпаний есть реальные свободные мощности в регионах со сниженным спросом. "Россети" уже отмечают возможность координации размещения майнинг-центров для оптимизации энергоресурсов.Допуск энергокомпаний к майнингу позволит локально монетизировать избыток мощности, направлять доход на модернизацию сетей и генерации и снижать нагрузку на тарифные программы для населения.Уже есть хороший пример: проект "Русала" по созданию центров обработки данных на свободных мощностях показывает, что крупная промышленная компания может создавать до нескольких миллиардов рублей выручки в год от майнинга.Допуск крупных энергокомпаний создаст "якорного" легального участника рынка, задающего стандарты прозрачности, учета потребления и налоговой дисциплины. Это снизит стимулы для незаконных подключений, усилит собираемость налогов и минимизирует риски локальных аварий и социальных конфликтов.Сегодня важно рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 259-ФЗ в части разрешения майнинга крупным энергопередающим и генерирующим организациям при соблюдении установленных условий — критериев масштаба и прозрачности взаимодействия всех заинтересованных сторон.Автор: Сергей Безделов, председатель комиссии по майнинговой деятельности и технологии блокчейн Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Сергей Безделов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/18/868579473_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_0f21abe95eac2102cfef5cdf790586f4.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Безделов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/18/868579473_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_0f21abe95eac2102cfef5cdf790586f4.jpg

