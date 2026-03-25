В Москве цифровизируют контроль за доходами и расходами должностных лиц

2026-03-25T15:00+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Контроль за доходами и расходами должностных лиц будет осуществляться с помощью современных цифровых технологий, в круг, чьи расходы подлежат контролю, войдут руководители государственных учреждений столицы, такое решение было принято в среду на пленарном заседании МГД. "Москва переходит на новый, более современный формат антикоррупционной работы. Контроль за доходами и расходами должностных лиц будет осуществляться на постоянной основе с помощью современных цифровых технологий. Также расширен круг тех, чьи расходы подлежат контролю – в него войдут руководители государственных учреждений столицы", - рассказал журналистам председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. Он отметил, что Мосгордума внесла соответствующие изменения в семь городских законов с учетом поправок, ранее внесенных в федеральное законодательство и вступивших в силу с 1 января 2026 года. "Современные цифровые технологии позволяют получать полную и достоверную информацию об изменениях финансового и имущественного положения контролируемых лиц в непрерывном режиме. Соответственно ежегодное представление сведений о доходах лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, а также должности государственной или муниципальной службы, объективно утратило актуальность", - уточнил Шапошников. Более того, отдельно обновленное городское законодательство регулирует порядок декларационной кампании для депутатов Московской городской думы. Народные избранники представляют сведения о доходах и расходах только в случае совершения в отчетном году сделок по приобретению земельных участков, объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, цифровых финансовых активов или цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает совокупный доход депутата и членов его семьи за три предшествующих года. "Срок представления сведений - до 30 апреля года, следующего за отчетным. При этом председатель Думы и его заместители должны будут представлять сведения о своих доходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей в течение четырех месяцев после избрания на должность", - подчеркнул Шапошников. Он добавил, что принятые изменения обеспечат большую прозрачность работы должностных лиц, повысят эффективность контроля, помогут оперативно реагировать на выявленные риски. В сумме это должно повысить эффективность работы столичной власти на благо Москвы и москвичей.

