В МГЮА рассказали о штрафах за нарушение трудового законодательства - 25.03.2026, ПРАЙМ
В МГЮА рассказали о штрафах за нарушение трудового законодательства
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Работодатель не вправе требовать от сотрудников скрывать размер своей заработной платы, за нарушение норм трудового законодательства РФ ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени Кантемира Гусова Университета имени Олега Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная. "Обязать работника скрывать размер собственной зарплаты работодатель не вправе. За нарушение норм трудового законодательства в таком случае работодатель может быть привлечен к административной ответственности: штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей для юрлиц", - сказала агентству Колодяжная. Правозащитница объяснила, что перечень сведений, содержащих коммерческую тайну, установлен Федеральным законом "О коммерческой тайне". В частности, коммерческую тайну не могут составлять сведения о численности, составе работников и системе оплаты труда, уточнила Колодяжная. Старший преподаватель добавила, что трудовой договор не может ограничивать права сотрудника или снижать уровень его гарантий по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. "Если такие условия включены в трудовой договор, то они не подлежат применению (часть 2 статьи 9 Трудового кодекса Российской Федерации)", - заключила Колодяжная.​
03:52 25.03.2026
 
В МГЮА рассказали о штрафах за нарушение трудового законодательства

Юрист Колодяжная: работодатель не вправе требовать от сотрудников скрывать зарплату

