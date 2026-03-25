https://1prime.ru/20260325/minfin-868619150.html

ЦБ и ФНС расширят контроль за безналичными доходами физлиц

Банк России и Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2027 года планируют расширить обмен данными об операциях по счетам физлиц, не являющихся ИП, для выявления...

2026-03-25T19:43+0300

финансы

банки

рф

алексей сазанов

фнс россии

банк россия

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

АСТАНА, 25 мар - ПРАЙМ. Банк России и Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2027 года планируют расширить обмен данными об операциях по счетам физлиц, не являющихся ИП, для выявления признаков осуществления предпринимательской деятельности, ведомства определят индикаторы таких рисков, сообщил журналистам статс-секретарь замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Это заработает с 2027 года, это информационный обмен в автоматическом режиме между Центробанком и ФНС России в части операций по счетам, где сработают индикаторы риска", - ответил Сазанов на вопрос о сроках запуска расширенного обмена ЦБ и ФНС сведениями об операциях по счетам физлиц. Регулятор и ФНС определят индикаторы риска ведения предпринимательской деятельности, добавил Сазанов. "Они определят, там будут искать признаки осуществления предпринимательской деятельности", - сказал он. Ранее в марте источник РИА Новости сообщал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому Банк России будет сообщать ФНС о счетах физлиц с признаками предпринимательской деятельности. Законопроектом предлагается внести изменения в часть первую Налогового кодекса РФ. Так, Банк России может направлять в налоговые органы информацию о физических лицах, чьи операции по счетам имеют признаки предпринимательской деятельности или получения доходов от других физлиц. Налоговые органы будут вправе запрашивать выписки по счетам таких лиц в иных банках вне рамок проверок. Таким образом власти хотят усилить идентификацию владельцев банковских счетов и расширить контроль за безналичными доходами физлиц. Также изменения планируется внести в закон "О налоговых органах Российской Федерации" и статьи 3 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Закон о налоговых органах дополняется новыми статьями, которыми устанавливается, что ФНС передает Банку России, в частности, информацию об открытии, закрытии счетов (вкладов) физлиц, не являющихся ИП, информацию о предоставлении или прекращении права физлиц использовать персонифицированные электронные средства платежа. В федеральном законе о противодействии легализации доходов теперь при идентификации клиента в обязательном порядке будет указываться ИНН, перечень сведений для упрощенной идентификации дополняется СНИЛС, номером полиса ОМС, номером водительского удостоверения (с исключениями для определенных электронных средств платежа). Законопроект расширяет информационный обмен между ФНС и ЦБ РФ в целях усиления контроля за безналичными доходами физлиц и противодействия их использованию для незаконных операций в рамках мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

