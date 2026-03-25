Минфин не планирует дополнительно облагать НДС банковские операции

Минфин РФ мониторит правоприменение налоговых изменений, принятых в прошлом году, будет принимать решения о необходимости их корректировки осенью, при этом...

2026-03-25T20:20+0300

АСТАНА, 25 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ мониторит правоприменение налоговых изменений, принятых в прошлом году, будет принимать решения о необходимости их корректировки осенью, при этом министерство не планирует дополнительно облагать НДС банковские операции, сообщил журналистам статс-секретарь замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Те изменения, которые были приняты в прошлом году, мы сейчас мониторим этот год их правоприменение. На данный момент и дальше осенью будем принимать решения по необходимости корректировки. На данный момент какие-то дополнительные обложения НДС банковских операций мы не планируем", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос о возможном введении НДС при операциях через СПБ. В январе газета "Коммерсант" сообщала, что Минфин РФ направил в Банк России письмо с разъяснениями о том, какие операции на платежном рынке подпадают под налогообложение НДС с 1 января 2026 года, а какие нет. В частности, отменяется освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также услуг по сбору, обработке и предоставлению информации по операциям с банковскими картами.

