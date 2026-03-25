Минпромторг рассказал о мерах против нехватки кадров в промышленности

2026-03-25T15:51+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ для решения вопроса нехватки кадров в промышленности совместно с Минпросвещения и Минобрнауки РФ участвует в реализации программ "Профессионалитет" и "Передовые инженерные школы", рассказали РИА Новости в Минпромторге. "Для решения вопроса нехватки кадров в отраслях промышленности, а также развития бесшовной системы подготовки специалистов Минпромторг России совместно с коллегами из Минпросвещения России и Минобрнауки России участвует в реализации программ "Профессионалитет" и "Передовые инженерные школы", - сообщили в министерстве. Там отметили, что проект "Передовые инженерные школы" (ПИШ) реализуется вузами в партнерстве с более чем 160 высокотехнологичными компаниями. Более 70 из них – это индустриальные лидеры, включая "Камаз", ОАК, ОСК, ОДК. На текущий момент создано 50 "Передовых инженерных школ". А в рамках федеральной программы "Профессионалитет" создано 506 кластеров в 86 регионах РФ по 24 отраслям. Кроме того, министерство активно привлекает промышленные предприятия к участию в популяризации гражданских отраслей промышленности, например, в проекте "Открытая промышленность". "В рамках реализации соглашения o сотрудничестве между государственным фондом "Защитники Отечества" и ФГУП "ВНИИ "Центр", подведомственным Минпромторгу России, обеспечено содействие в занятости и трудоустройстве ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших в ходе СВО с использованием электронного сервиса Федерального кадрового центра ОПК", - добавили в Минпромторге. Кроме того, для более тесной связки университетов и промышленности совместно с Минобрнауки РФ создано 9 инжиниринговых центров. Они работают по направлениям катализа, кремнийорганических материалов, а также использования искусственного интеллекта и роботизации в химпроме.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

