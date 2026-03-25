Минтранс проработает предложения о постоплате парковок - 25.03.2026, ПРАЙМ
Минтранс проработает предложения о постоплате парковок
2026-03-25T10:07+0300
бизнес
рф
госдума
михаил мишустин
Бизнес, РФ, Госдума, Михаил Мишустин
10:07 25.03.2026
 
Минтранс проработает предложения о постоплате парковок

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Автомобиль ЦОДД. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ до 1 июня должен проработать предложения о законодательном закреплении постоплаты парковок, говорится в сообщении правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил поручения по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме. На самом отчете он говорил, что правительство поддерживает введение механизма постоплаты парковок.
"Минтрансу поручено проработать предложения депутатов о законодательном закреплении механизма постоплаты парковок. Доклад должен быть представлен до 1 июня", - говорится в сообщении кабмина.
Минтранс уже говорил, что прорабатывает возможность внедрения постоплаты парковки в России. В ведомстве отмечали, что внедрение данного механизма позволит, с одной стороны, повысить платежную дисциплину пользователей платной парковки, а с другой, – снизить число штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям парковок.
 
