https://1prime.ru/20260325/mintrans-868604865.html
Минтранс проработает предложения о постоплате парковок
Минтранс РФ до 1 июня должен проработать предложения о законодательном закреплении постоплаты парковок, говорится в сообщении правительства.
2026-03-25T10:07+0300
бизнес
рф
госдума
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852416_5:0:2698:1515_1920x0_80_0_0_11dcc6e51419007f6940e33eaa7ed5c0.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ до 1 июня должен проработать предложения о законодательном закреплении постоплаты парковок, говорится в сообщении правительства. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил поручения по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме. На самом отчете он говорил, что правительство поддерживает введение механизма постоплаты парковок. "Минтрансу поручено проработать предложения депутатов о законодательном закреплении механизма постоплаты парковок. Доклад должен быть представлен до 1 июня", - говорится в сообщении кабмина. Минтранс уже говорил, что прорабатывает возможность внедрения постоплаты парковки в России. В ведомстве отмечали, что внедрение данного механизма позволит, с одной стороны, повысить платежную дисциплину пользователей платной парковки, а с другой, – снизить число штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям парковок.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852416_341:0:2361:1515_1920x0_80_0_0_886a426d3edc6d319855518d0bd05e44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
