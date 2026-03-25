https://1prime.ru/20260325/mintrans-868604865.html

Минтранс проработает предложения о постоплате парковок

Минтранс РФ до 1 июня должен проработать предложения о законодательном закреплении постоплаты парковок, говорится в сообщении правительства. | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T10:07+0300

бизнес

рф

госдума

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852416_5:0:2698:1515_1920x0_80_0_0_11dcc6e51419007f6940e33eaa7ed5c0.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ до 1 июня должен проработать предложения о законодательном закреплении постоплаты парковок, говорится в сообщении правительства. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил поручения по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме. На самом отчете он говорил, что правительство поддерживает введение механизма постоплаты парковок. "Минтрансу поручено проработать предложения депутатов о законодательном закреплении механизма постоплаты парковок. Доклад должен быть представлен до 1 июня", - говорится в сообщении кабмина. Минтранс уже говорил, что прорабатывает возможность внедрения постоплаты парковки в России. В ведомстве отмечали, что внедрение данного механизма позволит, с одной стороны, повысить платежную дисциплину пользователей платной парковки, а с другой, – снизить число штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям парковок.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

