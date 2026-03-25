Переговоры Путина и премьера Вьетнама могут пройти в среду в Москве - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260325/moskva-868597577.html
Переговоры Путина и премьера Вьетнама могут пройти в среду в Москве
Переговоры Путина и премьера Вьетнама могут пройти в среду в Москве - 25.03.2026, ПРАЙМ
Переговоры Путина и премьера Вьетнама могут пройти в среду в Москве
Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем могут состояться в среду в Москве. | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T00:18+0300
2026-03-25T00:18+0300
россия
экономика
мировая экономика
вьетнам
москва
рф
владимир путин
михаил мишустин
валентина матвиенко
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868597577.jpg?1774387106
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем могут состояться в среду в Москве. Премьер Вьетнама прибыл в Россию 22 марта. В ходе официального визита в Москву у него состоялись переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным, а также встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. В ходе вьетнамско-российского бизнес-форума Фам Минь Тинь сообщил, что ожидает в среду переговоров с Путиным. ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО По итогам переговоров в понедельник Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве первой АЭС в республике. Мишустин выразил уверенность, что создание станции даст мощный импульс работе в сфере высоких технологий, а сам проект станет "новым символом российско-вьетнамской дружбы". Растет и товарооборот между странами - по итогам 2025 года он увеличился на 5,7%. Также во Вьетнам активно едут российские туристы - в прошлом году турпоток вырос в три раза и достиг порядка 690 тысяч человек. Это произошло благодаря возобновлению прямого авиасообщения. ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ Последний раз Путин и Фам Минь Тинь встречались на полях саммита "ШОС плюс" в Китае в сентябре 2025 года. Российский лидер также был с государственным визитом во Вьетнаме в июне 2024 года. Мишустин посещал Вьетнам в январе 2025 года. Тогда он провел переговоры с Фам Минь Тинем, а также с президентом страны Лыонг Кыонгом.
вьетнам
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, вьетнам, москва, рф, владимир путин, михаил мишустин, валентина матвиенко, госдума, шос
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Госдума, ШОС
00:18 25.03.2026
 

Переговоры Путина и премьера Вьетнама могут пройти в среду в Москве

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем могут состояться в среду в Москве.
Премьер Вьетнама прибыл в Россию 22 марта. В ходе официального визита в Москву у него состоялись переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным, а также встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. В ходе вьетнамско-российского бизнес-форума Фам Минь Тинь сообщил, что ожидает в среду переговоров с Путиным.
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
По итогам переговоров в понедельник Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве первой АЭС в республике. Мишустин выразил уверенность, что создание станции даст мощный импульс работе в сфере высоких технологий, а сам проект станет "новым символом российско-вьетнамской дружбы".
Растет и товарооборот между странами - по итогам 2025 года он увеличился на 5,7%. Также во Вьетнам активно едут российские туристы - в прошлом году турпоток вырос в три раза и достиг порядка 690 тысяч человек. Это произошло благодаря возобновлению прямого авиасообщения.
ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Последний раз Путин и Фам Минь Тинь встречались на полях саммита "ШОС плюс" в Китае в сентябре 2025 года. Российский лидер также был с государственным визитом во Вьетнаме в июне 2024 года.
Мишустин посещал Вьетнам в январе 2025 года. Тогда он провел переговоры с Фам Минь Тинем, а также с президентом страны Лыонг Кыонгом.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаВЬЕТНАММОСКВАРФВладимир ПутинМихаил МишустинВалентина МатвиенкоГосдумаШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала