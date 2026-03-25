Переговоры Путина и премьера Вьетнама могут пройти в среду в Москве

Переговоры Путина и премьера Вьетнама могут пройти в среду в Москве - 25.03.2026, ПРАЙМ

Переговоры Путина и премьера Вьетнама могут пройти в среду в Москве

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем могут состояться в среду в Москве. | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T00:18+0300

2026-03-25T00:18+0300

2026-03-25T00:18+0300

россия

экономика

мировая экономика

вьетнам

москва

рф

владимир путин

михаил мишустин

валентина матвиенко

госдума

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем могут состояться в среду в Москве. Премьер Вьетнама прибыл в Россию 22 марта. В ходе официального визита в Москву у него состоялись переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным, а также встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. В ходе вьетнамско-российского бизнес-форума Фам Минь Тинь сообщил, что ожидает в среду переговоров с Путиным. ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО По итогам переговоров в понедельник Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве первой АЭС в республике. Мишустин выразил уверенность, что создание станции даст мощный импульс работе в сфере высоких технологий, а сам проект станет "новым символом российско-вьетнамской дружбы". Растет и товарооборот между странами - по итогам 2025 года он увеличился на 5,7%. Также во Вьетнам активно едут российские туристы - в прошлом году турпоток вырос в три раза и достиг порядка 690 тысяч человек. Это произошло благодаря возобновлению прямого авиасообщения. ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ Последний раз Путин и Фам Минь Тинь встречались на полях саммита "ШОС плюс" в Китае в сентябре 2025 года. Российский лидер также был с государственным визитом во Вьетнаме в июне 2024 года. Мишустин посещал Вьетнам в январе 2025 года. Тогда он провел переговоры с Фам Минь Тинем, а также с президентом страны Лыонг Кыонгом.

вьетнам

москва

рф

россия, мировая экономика, вьетнам, москва, рф, владимир путин, михаил мишустин, валентина матвиенко, госдума, шос