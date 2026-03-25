Переговоры Путина и премьера Вьетнама могут пройти в среду в Москве

https://1prime.ru/20260325/moskva-868597577.html
Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем могут состояться в среду в Москве. | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T00:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868597577.jpg?1774387106
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем могут состояться в среду в Москве.
Премьер Вьетнама прибыл в Россию 22 марта. В ходе официального визита в Москву у него состоялись переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным, а также встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. В ходе вьетнамско-российского бизнес-форума Фам Минь Тинь сообщил, что ожидает в среду переговоров с Путиным.
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
По итогам переговоров в понедельник Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве первой АЭС в республике. Мишустин выразил уверенность, что создание станции даст мощный импульс работе в сфере высоких технологий, а сам проект станет "новым символом российско-вьетнамской дружбы".
Растет и товарооборот между странами - по итогам 2025 года он увеличился на 5,7%. Также во Вьетнам активно едут российские туристы - в прошлом году турпоток вырос в три раза и достиг порядка 690 тысяч человек. Это произошло благодаря возобновлению прямого авиасообщения.
ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Последний раз Путин и Фам Минь Тинь встречались на полях саммита "ШОС плюс" в Китае в сентябре 2025 года. Российский лидер также был с государственным визитом во Вьетнаме в июне 2024 года.
Мишустин посещал Вьетнам в январе 2025 года. Тогда он провел переговоры с Фам Минь Тинем, а также с президентом страны Лыонг Кыонгом.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
