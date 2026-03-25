Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Москвич" рассчитывает продать не менее 20 тысяч автомобилей в 2026 году - 25.03.2026, ПРАЙМ
"Москвич" рассчитывает продать не менее 20 тысяч автомобилей в 2026 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Московский автомобильный завод "Москвич" рассчитывает в 2026 году на продажи в объеме не менее 20 тысяч автомобилей, в том числе не менее 10 тысяч кроссоверов новой линейки М70 и М90, сообщила генеральный директор завода Елена Фролова.
"В среднем мы продаем 15-18 тысяч автомобилей в год. Это средняя уверенная цифра, от которой стараемся расти... Автомобилей М3 хотим продать в этом году не менее, чем в прошлом - 10 тысяч автомобилей. По двум новым моделям тоже хотим выйти на объем продаж не менее 10 тысяч автомобилей. Суммарно будем примерно не менее 20 тысяч автомобилей", - сказала она журналистам.
Фролова отметила, что продажи кроссоверов новой линейки были запущены в марте. "Сейчас у нас 20 городов, затем мы постепенно в три волны запускаем всю дилерскую сеть. В нашей дилерской сети порядка 85 центров. Мы будем расширять свою дилерскую сеть по стране", - сказала она.
"К концу года мы запускаем мелкоузловую сборку первого из автомобилей - это автомобиль М70. И затем параллельно с этим проводим глубокую локализацию этого автомобиля", - сказала она.
Ранее сообщалось, что завод "Москвич" в декабре 2025 года запустил производство двух новых моделей кроссоверов - М70 и М90, которые стали первыми машинами в новой продуктовой линейке. Модели получили двигатели внутреннего сгорания с турбиной объемом 1,5 и 2,0 литра, девятиступенчатую автоматическую трансмиссию, а М90 полноприводный.
