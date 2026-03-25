В МТС назвали регионы с наибольшей долей смартфонов с поддержкой 5G - 25.03.2026, ПРАЙМ
В МТС назвали регионы с наибольшей долей смартфонов с поддержкой 5G
В МТС назвали регионы с наибольшей долей смартфонов с поддержкой 5G
2026-03-25T05:48+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Почти 40% смартфонов в России работают с поддержкой 5G, в список регионов-лидеров с наибольшей долей таких гаджетов вошли Чечня, Чукотский автономный округ, Дагестан и Ямало-Ненецкий автономный округ, подсчитали для РИА Новости в МТС.
"Сегодня 37% от всех смартфонов в сети МТС обладают функционалом 5G . По мере обновления парка устройств доля 5G смартфонов постоянно растет - в декабре прошлого года она составляла 35%, в декабре 2024 года - 26%", - сообщили там.
Так, среди лидеров с наибольшим проникновением 5G смартфонов в абонентскую базу распределение доли следующее: Чечня - 50%, Чукотский АО - 49%, Дагестан - 48%, Ямало-Ненецкий АО - 45%, добавили в компании.
Отмечается, что наименьшая доля смартфонов с поддержкой 5G в Республике Тыва - 24%, Курганской области и Еврейской автономной области - по 25%, Хакасии и Костромской области - по 26%.
В свою очередь в Москве и Московской области доля зарегистрированных в сети МТС 5G смартфонов составляет 48%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 45%. В конце 2024 года эти доли в столичных регионах составляли соответственно 36% и 33%.
В декабре 2023 года кабмин утвердил Стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что ее реализация позволит обеспечить сетями 5G 60% населения страны.
В октябре 2025 года член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщал РИА Новости, что активное развертывание сетей 5G на базовых станциях должно начаться в крупных городах России с 2026 года, станции станут основой для внедрения беспилотного транспорта и "умных городов".
 
