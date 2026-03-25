Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/muzyka-868599379.html
В московском метро объяснили, почему нельзя слушать музыку в наушниках
2026-03-25T03:22+0300
технологии
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868599379.jpg?1774398157
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
03:22 25.03.2026
 
В московском метро объяснили, почему нельзя слушать музыку в наушниках

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Слушать музыку и смотреть видео в метро необходимо в наушниках, за нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
"Московский метрополитен заботится о безопасности и комфорте пассажиров во время поездок. Согласно правилам пользования Московского метрополитена прослушивать аудиозаписи и аудиотрансляции без наушников, а также просматривать видеозаписи и видеотрансляции без наушников запрещено", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что такая мера необходима для обеспечения комфорта всех пассажиров.
"При этом за нарушение предусмотрена административная ответственность: штраф в размере 1000 рублей. Фиксируют нарушение и выписывают штраф сотрудники ГКУ "Организатор перевозок", - добавили в пресс-службе.
 
ТехнологииОбществоБизнес
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала