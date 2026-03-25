"Нафтогаз" подал проекты в инвестиционный фонд Украины и США
"Нафтогаз" подал проекты в инвестиционный фонд Украины и США - 25.03.2026, ПРАЙМ
"Нафтогаз" подал проекты в инвестиционный фонд Украины и США
Украинская компания "Нафтогаз" подала несколько инвестиционных проектов на рассмотрение управляющего совета инвестфонда, созданного в рамках соглашения о недрах | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T23:19+0300
2026-03-25T23:19+0300
2026-03-25T23:20+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Украинская компания "Нафтогаз" подала несколько инвестиционных проектов на рассмотрение управляющего совета инвестфонда, созданного в рамках соглашения о недрах между США и Украиной, заявил глава компании Сергей Корецкий. "Группа "Нафтогаз" подала на рассмотрение (управляющего - ред.) совета (фонда - ред.) ряд проектов, направленных на увеличение собственной добычи газа и нефти, расширение возможностей для закупки американского сжиженного газа и высокотехнологичного оборудования, а также на масштабную модернизацию существующей инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Корецкого в социальной сети Facebook*.США и Украина 30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. В середине июля того же года кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
украина, сша, рф, нафтогаз украины
Экономика, УКРАИНА, США, РФ, Нафтогаз Украины
"Нафтогаз" подал проекты в инвестиционный фонд Украины и США
Нафтогаз Украины подал проекты инвестиций в фонд, созданный в рамках сделки с США о недрах
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Украинская компания "Нафтогаз" подала несколько инвестиционных проектов на рассмотрение управляющего совета инвестфонда, созданного в рамках соглашения о недрах между США и Украиной, заявил глава компании Сергей Корецкий.
"Группа "Нафтогаз
" подала на рассмотрение (управляющего - ред.) совета (фонда - ред.) ряд проектов, направленных на увеличение собственной добычи газа и нефти, расширение возможностей для закупки американского сжиженного газа и высокотехнологичного оборудования, а также на масштабную модернизацию существующей инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Корецкого в социальной сети Facebook*.
США
и Украина
30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине.
Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
В середине июля того же года кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
