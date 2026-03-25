"Новые люди" на встрече с Набиуллиной обсудили вопрос блокировки карт - 25.03.2026, ПРАЙМ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
"Новые люди" на встрече с Набиуллиной обсудили вопрос блокировки карт
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" передали ЦБ РФ обращения, которые поступили в штаб помощи по разблокировке банковских счетов, сообщил лидер партии... | 25.03.2026, ПРАЙМ
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, Госдума, центральные банки, банк Россия
"Новые люди" на встрече с Набиуллиной обсудили вопрос блокировки карт

Нечаев: "Новые люди" передали Набиуллиной обращения по разблокировке банковских счетов

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" передали ЦБ РФ обращения, которые поступили в штаб помощи по разблокировке банковских счетов, сообщил лидер партии Алексей Нечаев.
В среду фракция "Новые люди" провела рабочую встречу с главой Центрального Банка РФ Эльвирой Набиуллиной.
"Сегодня мы передали Эльвире Набиуллиной обращения, которые поступили в штаб в первый день работы. Например, в Брянской области пенсионерка купила товар на маркетплейсе. Счет заблокировали. Ей нужны лекарства, а денег нет", - сказал Нечаев, слова которого приводит пресс-служба партии.
В пресс-службе добавили, что фракция предложила главе ЦБ РФ два решения: обязать банки рассматривать документы от граждан в течение трех часов и компенсировать ущерб, если блокировка произошла без основания, и создать механизм разблокировки банковских карт через портал "Госуслуги". Там же уточнили, что эту инициативу уже поддержало Минцифры и сервис начнет работать в ближайшее время.
Ранее "Новые люди" открыли при поддержке Банка России специальный штаб помощи гражданам, столкнувшимся с блокировкой банковских карт и счетов.
Банк РоссииФинансыБанкиРОССИЯРФЭльвира НабиуллинаГосдумацентральные банкибанк Россия
 
 
