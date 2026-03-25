"Новые люди" на встрече с Набиуллиной обсудили вопрос блокировки карт

"Новые люди" на встрече с Набиуллиной обсудили вопрос блокировки карт - 25.03.2026, ПРАЙМ

"Новые люди" на встрече с Набиуллиной обсудили вопрос блокировки карт

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" передали ЦБ РФ обращения, которые поступили в штаб помощи по разблокировке банковских счетов, сообщил лидер партии... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T23:09+0300

2026-03-25T23:09+0300

2026-03-25T23:09+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" передали ЦБ РФ обращения, которые поступили в штаб помощи по разблокировке банковских счетов, сообщил лидер партии Алексей Нечаев. В среду фракция "Новые люди" провела рабочую встречу с главой Центрального Банка РФ Эльвирой Набиуллиной. "Сегодня мы передали Эльвире Набиуллиной обращения, которые поступили в штаб в первый день работы. Например, в Брянской области пенсионерка купила товар на маркетплейсе. Счет заблокировали. Ей нужны лекарства, а денег нет", - сказал Нечаев, слова которого приводит пресс-служба партии. В пресс-службе добавили, что фракция предложила главе ЦБ РФ два решения: обязать банки рассматривать документы от граждан в течение трех часов и компенсировать ущерб, если блокировка произошла без основания, и создать механизм разблокировки банковских карт через портал "Госуслуги". Там же уточнили, что эту инициативу уже поддержало Минцифры и сервис начнет работать в ближайшее время. Ранее "Новые люди" открыли при поддержке Банка России специальный штаб помощи гражданам, столкнувшимся с блокировкой банковских карт и счетов.

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, рф, эльвира набиуллина, госдума, центральные банки, банк россия