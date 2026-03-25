СМИ раскрыли, чего боится Нетаньяху

СМИ раскрыли, чего боится Нетаньяху - 25.03.2026, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, чего боится Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что Соединенные Штаты могут заключить договор с Ираном, не принимая во внимание интересы Тель-Авива, пишет

2026-03-25T16:35+0300

2026-03-25T16:35+0300

2026-03-25T16:35+0300

МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что Соединенные Штаты могут заключить договор с Ираном, не принимая во внимание интересы Тель-Авива, пишет портал Axios, ссылаясь на израильские источники."Он обеспокоен тем, что Трамп может заключить сделку, которая не будет соответствовать целям Израиля", — сообщается в статье. По мнению источников издания, такое соглашение может предусматривать значительные уступки и ограничивать возможности Израиля для проведения атак на территории Ирана. В понедельник Дональд Трамп сообщил, что стороны якобы пришли к соглашению о перемирии, в связи с чем он поручил в течение пяти дней прекратить нападения на энергетические объекты в Иране. Между тем, в Тегеране утверждают, что переговоров не было. Как заявил председатель парламента Ирана, Мохаммад-Багер Галибаф, президент США распространяет ложную информацию с целью манипуляции рынками. Сегодня The New York Times, ссылаясь на анонимных чиновников, сообщила, что Вашингтон якобы предложил Тегерану 15-пунктный план по урегулированию конфликта. Среди пунктов — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки союзников в других странах, открытие Ормузского пролива, и ограничение количества и радиуса действия ракет. В ответ США предлагают снять санкции и помочь в развитии мирного атома, например, на АЭС "Бушер".

иран

израиль

тегеран

иран, израиль, тегеран, биньямин нетаньяху, дональд трамп, аэс "бушер"