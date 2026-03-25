СМИ раскрыли, чего боится Нетаньяху - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/netanyakhu-868612807.html
СМИ раскрыли, чего боится Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что Соединенные Штаты могут заключить договор с Ираном, не принимая во внимание интересы Тель-Авива, пишет | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T16:35+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/68/841916824_0:213:2987:1893_1920x0_80_0_0_c83c541c9a37d89b774db9602597899d.jpg
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что Соединенные Штаты могут заключить договор с Ираном, не принимая во внимание интересы Тель-Авива, пишет портал Axios, ссылаясь на израильские источники."Он обеспокоен тем, что Трамп может заключить сделку, которая не будет соответствовать целям Израиля", — сообщается в статье. По мнению источников издания, такое соглашение может предусматривать значительные уступки и ограничивать возможности Израиля для проведения атак на территории Ирана. В понедельник Дональд Трамп сообщил, что стороны якобы пришли к соглашению о перемирии, в связи с чем он поручил в течение пяти дней прекратить нападения на энергетические объекты в Иране. Между тем, в Тегеране утверждают, что переговоров не было. Как заявил председатель парламента Ирана, Мохаммад-Багер Галибаф, президент США распространяет ложную информацию с целью манипуляции рынками. Сегодня The New York Times, ссылаясь на анонимных чиновников, сообщила, что Вашингтон якобы предложил Тегерану 15-пунктный план по урегулированию конфликта. Среди пунктов — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки союзников в других странах, открытие Ормузского пролива, и ограничение количества и радиуса действия ракет. В ответ США предлагают снять санкции и помочь в развитии мирного атома, например, на АЭС "Бушер".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/68/841916824_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3bcd72dce24fb7d4c264c03a72712890.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Axios: Нетаньяху опасается заключения сделки США и Ираном без учета интересов Израиля

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что Соединенные Штаты могут заключить договор с Ираном, не принимая во внимание интересы Тель-Авива, пишет портал Axios, ссылаясь на израильские источники.
"Он обеспокоен тем, что Трамп может заключить сделку, которая не будет соответствовать целям Израиля", — сообщается в статье.
По мнению источников издания, такое соглашение может предусматривать значительные уступки и ограничивать возможности Израиля для проведения атак на территории Ирана.
В понедельник Дональд Трамп сообщил, что стороны якобы пришли к соглашению о перемирии, в связи с чем он поручил в течение пяти дней прекратить нападения на энергетические объекты в Иране. Между тем, в Тегеране утверждают, что переговоров не было. Как заявил председатель парламента Ирана, Мохаммад-Багер Галибаф, президент США распространяет ложную информацию с целью манипуляции рынками.
Сегодня The New York Times, ссылаясь на анонимных чиновников, сообщила, что Вашингтон якобы предложил Тегерану 15-пунктный план по урегулированию конфликта. Среди пунктов — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки союзников в других странах, открытие Ормузского пролива, и ограничение количества и радиуса действия ракет. В ответ США предлагают снять санкции и помочь в развитии мирного атома, например, на АЭС "Бушер".
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала