Netflix хочет зарегистрировать в России товарный знак - 25.03.2026, ПРАЙМ
Американский стриминговый сервис Netflix хочет зарегистрировать в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T14:45+0300
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Американский стриминговый сервис Netflix хочет зарегистрировать в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания "Нетфликс Инк". В случае успешной регистрации товарного знака Netflix сможет продавать в России программы и приложения для доступа к развлекательному контенту, наушники, шлемы виртуальной реальности и даже человекоподобных роботов. Netflix – американский стриминговый сервис на базе подписки, который позволяет пользователям смотреть телепередачи и фильмы на устройствах, подключенных к интернету. Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины.
бизнес, технологии, россия, украина, netflix, роспатент
