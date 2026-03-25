Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Netflix хочет зарегистрировать в России товарный знак - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/netflix-868609751.html
Netflix хочет зарегистрировать в России товарный знак
https://cdnn.1prime.ru/img/83178/85/831788526_258:0:4910:2617_1920x0_80_0_0_eecf684ee827090fa04d31e8a5b84d1d.jpg
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Американский стриминговый сервис Netflix хочет зарегистрировать в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания "Нетфликс Инк". В случае успешной регистрации товарного знака Netflix сможет продавать в России программы и приложения для доступа к развлекательному контенту, наушники, шлемы виртуальной реальности и даже человекоподобных роботов. Netflix – американский стриминговый сервис на базе подписки, который позволяет пользователям смотреть телепередачи и фильмы на устройствах, подключенных к интернету. Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
Netflix
Netflix
Netflix . Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Американский стриминговый сервис Netflix хочет зарегистрировать в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания "Нетфликс Инк".
В случае успешной регистрации товарного знака Netflix сможет продавать в России программы и приложения для доступа к развлекательному контенту, наушники, шлемы виртуальной реальности и даже человекоподобных роботов.
Netflix – американский стриминговый сервис на базе подписки, который позволяет пользователям смотреть телепередачи и фильмы на устройствах, подключенных к интернету. Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала