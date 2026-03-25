"Под давлением толпы". Произошедшее в Одессе вызвало изумление на Западе - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/odessa-868605722.html
"Под давлением толпы". Произошедшее в Одессе вызвало изумление на Западе
Недавние проверки мобильных телефонов учителей в Одессе на предмет соблюдения языкового законодательства выглядят абсурдно, отмечает издание Junge Welt. | 25.03.2026, ПРАЙМ
одесса
сергей лавров
мид
запад
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867501592_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_5fac2b727248e4933d73e06a4de49ac3.jpg
https://1prime.ru/20260323/yazyk-868568310.html
https://1prime.ru/20260315/yazyk-868333499.html
одесса
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867501592_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_3d486b7b253911c24e8dd8821fe14556.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Junge Welt: проверки соблюдения языкового закона в Одессе лишены здравого смысла

© РИА Новости . Сергей Поляков | Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Поляков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Недавние проверки мобильных телефонов учителей в Одессе на предмет соблюдения языкового законодательства выглядят абсурдно, отмечает издание Junge Welt.
"В одной из школ обыскали шкафчики учителей и проверили их мобильные телефоны, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников. <…> Казалось бы, у Украины хватает и других проблем, но самые ярые представители этой "нации героев" неумолимы", —сообщается в материале.
Автор статьи подчеркивает, что политика по продвижению украинского языка ведется очень неуверенно.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
"Вправить мозги". На Украины выступили с предложением по русскому языку
23 марта, 22:49
После смены власти в 2014 году, правительство в Киеве начало активную борьбу не только с советским прошлым, но и с любыми связями с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка в качестве государственного, требующий его использования во всех сферах общества.
В декабре 2023 года Верховная Рада одобрила законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточает ограничения на применение русского языка, тогда как другим языкам меньшинств предоставляются значительные уступки.
Как ранее упоминал глава МИД Сергей Лавров, украинская власть на протяжении многих лет следовала курсу на агрессивное избавление от русских влияний и принудительную ассимиляцию. Между тем, согласно опросу, проведенному в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, почти половина украинцев общается дома на русском языке.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
На Украине пожаловались на "надменность" русского языка
15 марта, 22:42
 
ОдессаСергей ЛавровМИДЗАПАДУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала