https://1prime.ru/20260325/odessa-868605722.html

"Под давлением толпы". Произошедшее в Одессе вызвало изумление на Западе

Недавние проверки мобильных телефонов учителей в Одессе на предмет соблюдения языкового законодательства выглядят абсурдно, отмечает издание Junge Welt.

2026-03-25T10:59+0300

одесса

сергей лавров

мид

запад

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867501592_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_5fac2b727248e4933d73e06a4de49ac3.jpg

МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Недавние проверки мобильных телефонов учителей в Одессе на предмет соблюдения языкового законодательства выглядят абсурдно, отмечает издание Junge Welt. "В одной из школ обыскали шкафчики учителей и проверили их мобильные телефоны, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников. <…> Казалось бы, у Украины хватает и других проблем, но самые ярые представители этой "нации героев" неумолимы", —сообщается в материале.Автор статьи подчеркивает, что политика по продвижению украинского языка ведется очень неуверенно. После смены власти в 2014 году, правительство в Киеве начало активную борьбу не только с советским прошлым, но и с любыми связями с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка в качестве государственного, требующий его использования во всех сферах общества. В декабре 2023 года Верховная Рада одобрила законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточает ограничения на применение русского языка, тогда как другим языкам меньшинств предоставляются значительные уступки. Как ранее упоминал глава МИД Сергей Лавров, украинская власть на протяжении многих лет следовала курсу на агрессивное избавление от русских влияний и принудительную ассимиляцию. Между тем, согласно опросу, проведенному в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, почти половина украинцев общается дома на русском языке.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

