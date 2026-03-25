Пассажиропоток между Россией и Китаем вырос на 20–40% - 25.03.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток между Россией и Китаем вырос на 20–40%
03:07 25.03.2026
 
Пассажиропоток между Россией и Китаем вырос на 20–40%

Глава Минтранса Никитин: пассажиропоток между Россией и Китаем вырос на 20–40%

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Пассажиропоток между Россией и Китаем после снятия визовых ограничений вырос на 20–40% и может вскоре вернуться к доковидному уровню 2019 года в 2,9 миллиона человек, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"В целом снятие визовых ограничений между Россией и Китаем привело к увеличению пассажиропотока между двумя странами - от 20 до 40% в зависимости от маршрута. При сохранении таких темпов можем ожидать в краткосрочной перспективе выход на доковидные показатели - 2,9 млн пассажиров в 2019 году", - сказал министр газете "Известия".
По его словам, после снятия постковидных ограничений пассажиропоток между Россией и Китаем уверенно растет. Кроме того, ведение временного безвизового режима в тестовом формате в сентябре 2025 года привело к увеличению этого показателя на 38% по итогам года.
Никитин отметил, что только российские авиакомпании в январе 2026 года перевезли из РФ в КНР и обратно больше 156 тысяч человек, а пассажиропоток в первом месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 44%.
 
