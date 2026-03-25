Какой будет пенсия, если не дня не работал - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/pensiya-868590712.html
Какой будет пенсия, если не дня не работал
Какой будет пенсия, если не дня не работал - 25.03.2026, ПРАЙМ
Какой будет пенсия, если не дня не работал
Если человек никогда не работал и не приобрел страховой стаж, то ему положена не страховая, а социальная пенсия, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T03:03+0300
2026-03-25T03:03+0300
общество
людмила иванова-швец
рэу им. г.в.плеханова
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_b9bfe01357fbd2602dd99da143186e9d.jpg
МОСКВА,25 мар - ПРАЙМ. Если человек никогда не работал и не приобрел страховой стаж, то ему положена не страховая, а социальная пенсия, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец."Если человек не имеет трудового стажа и даже не работал ни одного дня, он все равно может рассчитывать на пенсию, но не на пенсию по старости, а на социальную пенсию на пять лет позже общепринятого пенсионного возраста", - рассказала она.Так, для женщин это достижение возраста 65 лет, а для мужчин - 70 лет. При этом размер социальной пенсии меньше, чем размер страховой пенсии. Например, по данным СФР на 1 января 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составил 24799,15 рублей, а средний размер социальной пенсии на этот же меридиан составлял 13511, 94 рубля.При этом государство устанавливает неработающему пенсионеру социальную доплату до регионального прожиточного минимума, если его доходы ниже. Учитываются все виды назначенных пенсий и выплат, кроме мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме по федеральному и местному законодательству.
https://1prime.ru/20260324/spravka-868560518.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_c7d69d5004c52165434f5895d64e3001.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , людмила иванова-швец, рэу им. г.в.плеханова, пенсии
Общество , Людмила Иванова-Швец, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Пенсии
03:03 25.03.2026
 
Какой будет пенсия, если не дня не работал

Иванова-Швец: тем, кто никогда не работал, положена социальная пенсия

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА,25 мар - ПРАЙМ. Если человек никогда не работал и не приобрел страховой стаж, то ему положена не страховая, а социальная пенсия, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
“Если человек не имеет трудового стажа и даже не работал ни одного дня, он все равно может рассчитывать на пенсию, но не на пенсию по старости, а на социальную пенсию на пять лет позже общепринятого пенсионного возраста”, - рассказала она.
Так, для женщин это достижение возраста 65 лет, а для мужчин - 70 лет. При этом размер социальной пенсии меньше, чем размер страховой пенсии. Например, по данным СФР на 1 января 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составил 24799,15 рублей, а средний размер социальной пенсии на этот же меридиан составлял 13511, 94 рубля.
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Какая справка нужна работавшим в 1990-е, чтобы повысить пенсию
Вчера, 02:02
При этом государство устанавливает неработающему пенсионеру социальную доплату до регионального прожиточного минимума, если его доходы ниже. Учитываются все виды назначенных пенсий и выплат, кроме мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме по федеральному и местному законодательству.
 
ОбществоЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ им. Г.В.ПлехановаПенсии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала