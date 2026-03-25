Какой будет пенсия, если не дня не работал

Какой будет пенсия, если не дня не работал - 25.03.2026, ПРАЙМ

Какой будет пенсия, если не дня не работал

Если человек никогда не работал и не приобрел страховой стаж, то ему положена не страховая, а социальная пенсия, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T03:03+0300

2026-03-25T03:03+0300

2026-03-25T03:03+0300

МОСКВА,25 мар - ПРАЙМ. Если человек никогда не работал и не приобрел страховой стаж, то ему положена не страховая, а социальная пенсия, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.“Если человек не имеет трудового стажа и даже не работал ни одного дня, он все равно может рассчитывать на пенсию, но не на пенсию по старости, а на социальную пенсию на пять лет позже общепринятого пенсионного возраста”, - рассказала она.Так, для женщин это достижение возраста 65 лет, а для мужчин - 70 лет. При этом размер социальной пенсии меньше, чем размер страховой пенсии. Например, по данным СФР на 1 января 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составил 24799,15 рублей, а средний размер социальной пенсии на этот же меридиан составлял 13511, 94 рубля.При этом государство устанавливает неработающему пенсионеру социальную доплату до регионального прожиточного минимума, если его доходы ниже. Учитываются все виды назначенных пенсий и выплат, кроме мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме по федеральному и местному законодательству.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , людмила иванова-швец, рэу им. г.в.плеханова, пенсии