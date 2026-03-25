Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новые люди" выступили за отмену комиссии за переводы самозанятым - 25.03.2026, ПРАЙМ
"Новые люди" выступили за отмену комиссии за переводы самозанятым
"Новые люди" на встрече с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной выступили за отмену комиссии за переводы самозанятым, сообщили в пресс-службе партии. | 25.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. "Новые люди" на встрече с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной выступили за отмену комиссии за переводы самозанятым, сообщили в пресс-службе партии. В среду фракция "Новые люди" провела рабочую встречу с главой Центрального Банка РФ Эльвирой Набиуллиной. "Новые люди" выступили за отмену комиссии за переводы самозанятым", - сказано в сообщении. Уточняется, что 14 миллионов граждан вышли из "серой зоны" благодаря низкому налогу, однако на практике они сталкиваются с дополнительными расходами в виде банковской комиссии с выплат.
