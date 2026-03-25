В Новосибирской области помогут восстановить поголовье скота

Крупным хозяйствам, которые понесли 86% потерь от пастереллеза в Новосибирской области, и личным подсобным хозяйствам сельчан будет оказана необходимая помощь... | 25.03.2026, ПРАЙМ

НОВОСИБИРСК, 25 мар – ПРАЙМ. Крупным хозяйствам, которые понесли 86% потерь от пастереллеза в Новосибирской области, и личным подсобным хозяйствам сельчан будет оказана необходимая помощь для восстановления поголовья скота, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов. "Несмотря на то, что 86% потерь у нас было связано с организованным сектором, прежде всего в Новосибирской области пострадали сельскохозяйственные организации, было принято абсолютно верное решение основной акцент по оказанию помощи сделать на личных подсобных хозяйствах населения. Мы сегодня имеем меры государственной поддержки, которые направлены на сохранение доходов граждан и на возобновление производства – на приобретение скота для того, чтобы выйти из той сложной ситуации, в которой оказались простые люди", - сказал Некрасов. Видеокомментарий журналистам предоставили в правительстве Новосибирской области. Замглавы Минсельхоза РФ отметил, что в настоящее время есть понимание с крупным региональным бизнесом об оказании помощи в приобретении скота, в восстановлении поголовья. "Сегодня в регионе имеется более 4 тысяч голов, которые могут быть поставлены в хозяйства населения. Этот скот соответствующим образом будет провакцинирован, будет подготовлен для того, чтобы потом простые граждане, те, кто захочет восстановить производство, смогли этим ресурсом воспользоваться", - пояснил Некрасов. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе действует режим ЧС, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

