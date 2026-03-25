Минсельхоз анонсировал повышение пошлин на экспорт подсолнечного масла

2026-03-25T21:48+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в апреле вырастет до 16 222,4 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 749,6 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в апреле рассчитана при индикативной цене 1270,9 доллара за тонну. В марте действует пошлина в размере 9687 рублей за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1258 долларов за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в апреле рассчитана по индикативной цене 203,8 доллара за тонну. Ее значение в марте нулевое из расчета при индикативной цене в 199,7 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.

