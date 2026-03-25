Продажи морозильников в России в 2025 году выросли на 5%
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году приобрели свыше миллиона морозильников на сумму порядка 27 миллиардов рублей, что по сравнению с 2024 годом - на 5% больше в количественном и на 4% в денежном выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео".
"Продажи морозильников в России в 2025 году выросли на 5% в количественном выражении, превысив 1 миллион устройств. В денежном выражении рынок увеличился на 4% и составил порядка 27 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что динамика в течение года была неравномерной: с февраля по апрель рынок демонстрировал снижение относительно 2024 года, однако с июня началось восстановление, которое продолжилось в июле-сентябре и стабилизировалось к концу года.
Наибольшим спросом пользуются морозильники базового ценового сегмента - до 18 тысяч рублей, на которые приходится около трети продаж в штуках по итогам года. Четверть продаж приходится на сегмент 21–27 тысяч рублей. Модели дороже 33 тысяч рублей занимают около 20% продаж, формируя значительную часть рынка в денежном выражении.
Аналитики выявили, что рынок практически полностью сформирован за счет отдельно стоящих морозильников - на них приходится 98% продаж по итогам года. По типу конструкции спрос распределяется практически равномерно: лари занимают около 52% продаж, а вертикальные морозильники - 48%.
