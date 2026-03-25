Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые популярные профессии среди россиянок - 25.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260325/professii-868601330.html
Названы самые популярные профессии среди россиянок
05:20 25.03.2026
 
Названы самые популярные профессии среди россиянок

Исследование hh.ru: среди россиянок растет интерес к рабочим специальностям

МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Среди россиянок растет интерес к рабочим специальностям, в лидерах по числу резюме в 2025 году оказались упаковщики, разнорабочие, кладовщики и водители, следует из результатов исследования рынка труда hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"С наибольшим количеством резюме от женщин вошли: упаковщики (более 329,2 тысячи резюме, число увеличилось в три раза относительно 2021 года), разнорабочие (131,3 тысячи, в 21 раз), кладовщики (42,2 тысячи, на 50%), водители (23 тысячи, на 86%)", - сказано в исследовании.
Уточняется, что в список популярных рабочих специальностей среди женщин также вошли операторы производственной линии - 15,9 тысячи резюме, что втрое больше, чем в 2021 году. Отмечается, что значительно увеличился интерес и к профессии грузчика - до 12 тысяч резюме, число резюме выросло в девять раз.
Согласно данным исследования рынка труда, женщины также проявляли интерес к работе маляров и штукатуров, машинистов, сервисных инженеров и монтажников.​
 
