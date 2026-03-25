Школьная программа в России полностью синхронизирована с заданиями ЕГЭ
Школьная программа в России полностью синхронизирована с заданиями ЕГЭ - 25.03.2026, ПРАЙМ
Школьная программа в России полностью синхронизирована с заданиями ЕГЭ
Школьная программа в России полностью синхронизирована с заданиями единого государственного экзамена (ЕГЭ), это снизит уровень тревожности выпускников, сообщил... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T04:02+0300
2026-03-25T04:02+0300
2026-03-25T04:02+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Школьная программа в России полностью синхронизирована с заданиями единого государственного экзамена (ЕГЭ), это снизит уровень тревожности выпускников, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.
"Единые программы полностью соответствуют требованиям ОГЭ и ЕГЭ. Это значит, что на экзаменах нет "сюрпризов" в виде тем, которые не проходили, а уровень тревожности выпускников значительно снижается", - сказал Костенко.
По его словам, все школы страны сегодня работают по одному "стандарту качества": единым федеральным программам, учебникам и поурочному планированию. Таким образом, знания становятся системными, а переезд ребенка в другой регион больше не приводит к "пробелам" в учебе.
"Кроме того, количество контрольных работ теперь строго регламентировано, освобождая время для настоящего изучения предмета, а не "натаскивания" на тесты", - заключил Костенко.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что с этого учебного года в школах было введено единое содержание образования по всем предметам.
технологии, общество , сергей кравцов, владимир путин, минпросвещения
Технологии, Экономика, Общество , Сергей Кравцов, Владимир Путин, Минпросвещения
Школьная программа в России полностью синхронизирована с заданиями ЕГЭ
Эксперт Костенко: учебная программа в России полностью синхронизирована с заданиями ЕГЭ
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Школьная программа в России полностью синхронизирована с заданиями единого государственного экзамена (ЕГЭ), это снизит уровень тревожности выпускников, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.
"Единые программы полностью соответствуют требованиям ОГЭ и ЕГЭ. Это значит, что на экзаменах нет "сюрпризов" в виде тем, которые не проходили, а уровень тревожности выпускников значительно снижается", - сказал Костенко.
По его словам, все школы страны сегодня работают по одному "стандарту качества": единым федеральным программам, учебникам и поурочному планированию. Таким образом, знания становятся системными, а переезд ребенка в другой регион больше не приводит к "пробелам" в учебе.
"Кроме того, количество контрольных работ теперь строго регламентировано, освобождая время для настоящего изучения предмета, а не "натаскивания" на тесты", - заключил Костенко.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что с этого учебного года в школах было введено единое содержание образования по всем предметам.