Школьная программа в России полностью синхронизирована с заданиями ЕГЭ

Школьная программа в России полностью синхронизирована с заданиями единого государственного экзамена (ЕГЭ), это снизит уровень тревожности выпускников, сообщил... | 25.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Школьная программа в России полностью синхронизирована с заданиями единого государственного экзамена (ЕГЭ), это снизит уровень тревожности выпускников, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко. "Единые программы полностью соответствуют требованиям ОГЭ и ЕГЭ. Это значит, что на экзаменах нет "сюрпризов" в виде тем, которые не проходили, а уровень тревожности выпускников значительно снижается", - сказал Костенко. По его словам, все школы страны сегодня работают по одному "стандарту качества": единым федеральным программам, учебникам и поурочному планированию. Таким образом, знания становятся системными, а переезд ребенка в другой регион больше не приводит к "пробелам" в учебе. "Кроме того, количество контрольных работ теперь строго регламентировано, освобождая время для настоящего изучения предмета, а не "натаскивания" на тесты", - заключил Костенко. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что с этого учебного года в школах было введено единое содержание образования по всем предметам.

