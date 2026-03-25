В "Пулково" задержали около десяти рейсов из-за временных ограничений

Порядка десяти рейсов задержаны в аэропорту "Пулково" из-за временных ограничений, сообщил аэропорт. | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T02:52+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Порядка десяти рейсов задержаны в аэропорту "Пулково" из-за временных ограничений, сообщил аэропорт. Ранее в среду в "Пулково" ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "Уважаемые пассажиры! В следствие введенных ограничений воздушного пространства корректируется расписание - на вылет задержано порядка десяти рейсов", - говорится в сообщении аэропорта в Telegram-канале. Отмечается, что скоплений людей в терминале нет.

