Спрос на путешествия с детьми на весенних каникулах вырос на 74 процента

2026-03-25T14:56+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Спрос на путешествия по России туристов с детьми в период весенних школьных каникул увеличился на 74% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса онлайн-бронирований "Островок". "Рост спроса на путешествия отмечается и по России: по данным Островка, число бронирований от туристов с детьми на весенних каникулах увеличилось на 74% год к году", - сказали в сервисе. По их данным, повышенный интерес сохраняется к культурно-историческим маршрутам, курортным регионам, а также к направлениям для активного отдыха. Наиболее заметную динамику демонстрируют Ярославль и Краснодар, где количество бронирований выросло почти в 2,5 раза. "В Москве и Калининграде - в два раза, в Кисловодске - на 81%, в Казани - на 56%, в Зеленоградске - на 46%, в Сочи - на 41%, в Санкт-Петербурге - на 36%, в Нижнем Новгороде - на 21%", - рассказали в пресс-службе. Так, средняя продолжительность бронирования составляет 3 ночи. При этом средняя стоимость ночи для туристов с детьми на весенние каникулы в этом году в Москве составляет 7,1 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - 5,5 тысячи, в Сочи - 6,2 тысячи, в Калининграде - 5,2 тысячи, а в Казани - 5,8 тысячи. "Спрос на зарубежные направления вырос на 75% по сравнению с прошлой весной. При этом на поездки за границу приходится 27% от всех бронирований", - подчеркнули в пресс-службе. Там отметили, что в период предстоящих школьных весенних каникул туристы в основном выбирают безвизовые страны с прямым авиасообщением. "Лидером по росту бронирований стал Узбекистан - спрос на размещение в стране увеличился в 3 раза; в Белоруссии - на 56%, в Таиланде - на 33%, в Турции - на 30%", - отметили в сервисе. В топ-10 направлений также вошли Китай, Армения, Грузия, Вьетнам, Япония и Абхазия. Средняя продолжительность такого отдыха составляет 4 ночи. В то же время средняя стоимость ночи для туристов с детьми в Белоруссии составляет 7,3 тысячи рублей, в Узбекистане - 7 тысяч, в Таиланде - 11,7 тысячи, в Турции - 12,6 тысячи, в Китае - 14 тысяч.

