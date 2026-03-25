Путин поручил скорее принять решение о квотировании иностранного кино
Путин поручил скорее принять решение о квотировании иностранного кино - 25.03.2026, ПРАЙМ
Путин поручил скорее принять решение о квотировании иностранного кино
Президент РФ Владимир Путин поручил министерству культуры России как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в стране. | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T21:40+0300
2026-03-25T21:40+0300
2026-03-25T21:40+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил министерству культуры России как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в стране. "Я вас прошу вот тот компромиссный документ, о котором сказал Владимир Ростиславович (Мединский, помощник президента РФ - ред.), все-таки его реализовать в жизни как можно быстрее", - сказал Путин на заседании Совета по культуре в режиме видеоконференции. "Принято", - сказала в ответ министр культуры РФ Ольга Любимова.
бизнес, россия, рф, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин поручил скорее принять решение о квотировании иностранного кино
Путин поручил как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в РФ