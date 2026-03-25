Путин поручил проработать льготы за аренду земли для организаций культуры
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать с Минфином вопрос льготной платы за аренду земли для организаций культуры и кинематографии. | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T21:47+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать с Минфином вопрос льготной платы за аренду земли для организаций культуры и кинематографии. В ходе заседания Совета по культуре в режиме видеоконференции к Путину обратился директор "Мосфильма" Карен Шахназаров с вопросом об изменении порядка расчета арендной платы за землю для организаций культуры и кинематографии. "В 2026 году изменился порядок расчета арендной платы за землю. Вот, например, для "Мосфильма" арендная плата за землю теперь составляет 159 миллионов, а была 80", - сказал Шахназаров. Он отметил, что для государственного земельного участка, на котором размещена организация культуры и кинематографии - "Мосфильм", установлена максимальная ставка арендной платы 3% от кадастровой стоимости, что, по его словам, в шесть раз больше, чем для газопровода, и в три раза больше, чем для нефтепровода. "Мы посмотрим, поработаем с Минфином на этот счет", - сказал Путин, отвечая Шахназарову.
