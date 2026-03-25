https://1prime.ru/20260325/raschet-868600826.html

Расчет БПЛА "Днепра" уничтожил передовой узел связи ВСУ под Херсоном

Расчет БПЛА "Днепра" уничтожил передовой узел связи ВСУ под Херсоном - 25.03.2026, ПРАЙМ

Расчет БПЛА "Днепра" уничтожил передовой узел связи ВСУ под Херсоном

Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил под оккупированным киевскими боевиками Херсоном передовой | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T04:44+0300

2026-03-25T04:44+0300

2026-03-25T04:44+0300

технологии

общество

херсон

херсонская область

черное море

валерий герасимов

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868600826.jpg?1774403071

ГЕНИЧЕСК, 25 мар - ПРАЙМ. Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил под оккупированным киевскими боевиками Херсоном передовой узел связи ВСУ и уничтожил его с помощью российского беспилотника "Молния-2", передает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости. Разведывательный беспилотный летательный аппарат 18-й общевойсковой армии "Днепра" благодаря расположенным рядом с узлом антеннам-ретрансляторам выявил за Херсоном передовой узел связи ВСУ. Командование передало координаты цели расположенному на линии боевого соприкосновения расчету ударных FPV-БПЛА самолетного типа. Бойцы подготовили к работе ударную "Молнию-2" и оперативно запустили его со стартовой точки. "Да, пуск прошел штатно. Сход нормальный", - сказал корреспонденту взявший на себя управление беспилотником командир расчета FPV самолетного типа с позывным "Подвох". Благодаря близости позиций расчета к реке Днепр и, как следствие, к подконтрольной врагу территории операторы беспилотного летательного аппарата быстро и успешно преодолели зону радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Заведя свой ударный БПЛА в район Херсона, по переданным разведкой координатам бойцы 18-й армии обнаружили там вражеские антенны-ретрансляторы и замаскированный узел связи ВСУ, после чего направили в цель снаряженную шестикилограммовой боевой частью "Молнию-2". Успешную ликвидацию цели подтвердили кадры объективного контроля. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС Российской Федерации Валерий Герасимов 30 августа 2025 года объявил, что российские войска освободили 76% региона. Часть Херсонской области на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром региона временно стал город Геническ.

херсон

херсонская область

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , херсон, херсонская область, черное море, валерий герасимов, всу