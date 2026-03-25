Расчет БПЛА "Днепра" уничтожил передовой узел связи ВСУ под Херсоном
Расчет БПЛА "Днепра" уничтожил передовой узел связи ВСУ под Херсоном - 25.03.2026, ПРАЙМ
Расчет БПЛА "Днепра" уничтожил передовой узел связи ВСУ под Херсоном
Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил под оккупированным киевскими боевиками Херсоном передовой | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T04:44+0300
2026-03-25T04:44+0300
2026-03-25T04:44+0300
ГЕНИЧЕСК, 25 мар - ПРАЙМ. Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил под оккупированным киевскими боевиками Херсоном передовой узел связи ВСУ и уничтожил его с помощью российского беспилотника "Молния-2", передает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.
Разведывательный беспилотный летательный аппарат 18-й общевойсковой армии "Днепра" благодаря расположенным рядом с узлом антеннам-ретрансляторам выявил за Херсоном передовой узел связи ВСУ. Командование передало координаты цели расположенному на линии боевого соприкосновения расчету ударных FPV-БПЛА самолетного типа. Бойцы подготовили к работе ударную "Молнию-2" и оперативно запустили его со стартовой точки.
"Да, пуск прошел штатно. Сход нормальный", - сказал корреспонденту взявший на себя управление беспилотником командир расчета FPV самолетного типа с позывным "Подвох".
Благодаря близости позиций расчета к реке Днепр и, как следствие, к подконтрольной врагу территории операторы беспилотного летательного аппарата быстро и успешно преодолели зону радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.
Заведя свой ударный БПЛА в район Херсона, по переданным разведкой координатам бойцы 18-й армии обнаружили там вражеские антенны-ретрансляторы и замаскированный узел связи ВСУ, после чего направили в цель снаряженную шестикилограммовой боевой частью "Молнию-2". Успешную ликвидацию цели подтвердили кадры объективного контроля.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС Российской Федерации Валерий Герасимов 30 августа 2025 года объявил, что российские войска освободили 76% региона. Часть Херсонской области на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром региона временно стал город Геническ.
херсон
херсонская область
черное море
технологии, общество , херсон, херсонская область, черное море, валерий герасимов, всу
Технологии, Общество , Херсон, Херсонская область, Черное море, Валерий Герасимов, ВСУ
Расчет БПЛА "Днепра" уничтожил передовой узел связи ВСУ под Херсоном
Расчет БПЛА "Молния-2" уничтожил передовой узел связи ВСУ под Херсоном
ГЕНИЧЕСК, 25 мар - ПРАЙМ. Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил под оккупированным киевскими боевиками Херсоном передовой узел связи ВСУ и уничтожил его с помощью российского беспилотника "Молния-2", передает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.
Разведывательный беспилотный летательный аппарат 18-й общевойсковой армии "Днепра" благодаря расположенным рядом с узлом антеннам-ретрансляторам выявил за Херсоном передовой узел связи ВСУ. Командование передало координаты цели расположенному на линии боевого соприкосновения расчету ударных FPV-БПЛА самолетного типа. Бойцы подготовили к работе ударную "Молнию-2" и оперативно запустили его со стартовой точки.
"Да, пуск прошел штатно. Сход нормальный", - сказал корреспонденту взявший на себя управление беспилотником командир расчета FPV самолетного типа с позывным "Подвох".
Благодаря близости позиций расчета к реке Днепр и, как следствие, к подконтрольной врагу территории операторы беспилотного летательного аппарата быстро и успешно преодолели зону радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.
Заведя свой ударный БПЛА в район Херсона, по переданным разведкой координатам бойцы 18-й армии обнаружили там вражеские антенны-ретрансляторы и замаскированный узел связи ВСУ, после чего направили в цель снаряженную шестикилограммовой боевой частью "Молнию-2". Успешную ликвидацию цели подтвердили кадры объективного контроля.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС Российской Федерации Валерий Герасимов 30 августа 2025 года объявил, что российские войска освободили 76% региона. Часть Херсонской области на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром региона временно стал город Геническ.