Россия в январе нарастила импорт кофе из Италии до максимальной суммы для этого месяца с 2023 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T00:48+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россия в январе нарастила импорт кофе из Италии до максимальной суммы для этого месяца с 2023 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в начале года российские компании ввезли итальянский кофе на 2,7 миллиона евро против 1,8 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма импорта увеличилась на 54% в годовом выражении. Согласно расчетам, закупки кофе из Италии достигли максимальной суммы для января за три года. В результате страна сохранила за собой место третьего крупнейшего кофейного поставщика в РФ. Также по-прежнему Россия больше всего кофе из ЕС ввозила из Нидерландов (4,8 миллиона евро) и Германии (2,8 миллиона евро). При этом в целом, если анализировать динамику кофейного импорта из всех стран Евросоюза, то Россия в январе сократила закупки на 14,2% в годовом выражении - до 13,9 миллиона евро.

