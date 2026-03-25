https://1prime.ru/20260325/rossija-868597946.html
Россия в январе нарастила импорт кофе из Италии
Россия в январе нарастила импорт кофе из Италии до максимальной суммы для этого месяца с 2023 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
2026-03-25T00:48+0300
экономика
бизнес
россия
италия
рф
нидерланды
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868597946.jpg?1774388915
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россия в январе нарастила импорт кофе из Италии до максимальной суммы для этого месяца с 2023 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале года российские компании ввезли итальянский кофе на 2,7 миллиона евро против 1,8 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма импорта увеличилась на 54% в годовом выражении.
Согласно расчетам, закупки кофе из Италии достигли максимальной суммы для января за три года. В результате страна сохранила за собой место третьего крупнейшего кофейного поставщика в РФ.
Также по-прежнему Россия больше всего кофе из ЕС ввозила из Нидерландов (4,8 миллиона евро) и Германии (2,8 миллиона евро).
При этом в целом, если анализировать динамику кофейного импорта из всех стран Евросоюза, то Россия в январе сократила закупки на 14,2% в годовом выражении - до 13,9 миллиона евро.
италия
рф
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, италия, рф, нидерланды, ес, евростат
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, РФ, НИДЕРЛАНДЫ, ЕС, Евростат
