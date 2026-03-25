Россия в январе нарастила импорт кофе из Италии - 25.03.2026, ПРАЙМ
Россия в январе нарастила импорт кофе из Италии до максимальной суммы для этого месяца с 2023 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. | 25.03.2026, ПРАЙМ
Евростат: Россия в январе нарастила импорт кофе из Италии до максимальной суммы

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россия в январе нарастила импорт кофе из Италии до максимальной суммы для этого месяца с 2023 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале года российские компании ввезли итальянский кофе на 2,7 миллиона евро против 1,8 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма импорта увеличилась на 54% в годовом выражении.
Согласно расчетам, закупки кофе из Италии достигли максимальной суммы для января за три года. В результате страна сохранила за собой место третьего крупнейшего кофейного поставщика в РФ.
Также по-прежнему Россия больше всего кофе из ЕС ввозила из Нидерландов (4,8 миллиона евро) и Германии (2,8 миллиона евро).
При этом в целом, если анализировать динамику кофейного импорта из всех стран Евросоюза, то Россия в январе сократила закупки на 14,2% в годовом выражении - до 13,9 миллиона евро.
 
