https://1prime.ru/20260325/rossija-868603601.html
"Россия" корректирует расписание из-за ограничений в аэропорту "Пулково"
Авиакомпания "Россия" корректирует расписание путем переноса и отмены рейсов из-за ограничений, действующих в аэропорту "Пулково", сообщил перевозчик.
2026-03-25T07:28+0300
бизнес
россия
аэропорт пулково
авиакомпания россия
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868603601.jpg?1774412890
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" корректирует расписание путем переноса и отмены рейсов из-за ограничений, действующих в аэропорту "Пулково", сообщил перевозчик.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Пулково" в среду в 00.52 мск.
"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту "Пулково" 24 и 25 марта авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также объединения и отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
Авиакомпания просит пассажиров проверять статус рейса перед выездом в аэропорт и в случае его отмены не приезжать в воздушную гавань.
"Производственные и клиентские службы переведены на усиленный режим работы. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ", - отметили в "России".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
