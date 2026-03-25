Россия в январе сократила импорт цветов из стран ЕС до минимума с 2021 года

Россия в январе сократила импорт цветов из стран Евросоюза до минимальной суммы для этого месяца с 2021 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T07:46+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россия в январе сократила импорт цветов из стран Евросоюза до минимальной суммы для этого месяца с 2021 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в начале года российские компании ввезли из ЕС цветов на 19,9 миллиона евро против 26,7 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма закупок сократилась на 34,2% в годовом выражении. Согласно расчетам, это минимум для январского импорта за пять лет. Топ-3 цветочными поставщиками в январе стали Нидерланды (19,1 миллиона евро), Латвия (678,9 тысячи евро) и Германия (150,7 тысячи евро).

мировая экономика, нидерланды, латвия, германия, ес, евростат