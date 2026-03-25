Россияне назвали желаемый размер зарплаты в 2026 году

2026-03-25T01:48+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россияне назвали желаемый размер зарплаты в 2026 году - в среднем они хотели бы получать 180 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "В среднем сумма желаемой зарплаты россиян составила 180 319 рублей. При этом наибольшее число респондентов - 35,1% - указали, что хотели бы получать 100 тысяч рублей, 17,5% назвали сумму в размере 150 тысяч рублей, а 19,6% — 200 тысяч рублей", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 1,5 тысячи человек по всей России, имеющих работу. При этом свыше этого желают зарабатывать 22,7% опрошенных, и почти половина из них (10,3%) выбрали вариант "более 400 тысяч рублей". А лишь порядка 5% россиян ответили, что будут довольны зарплатой и в 50 тысяч рублей. "Интересно, что для большинства работающих россиян (54,9%) желаемая зарплата кажется вполне достижимой", - сообщается в материалах. Также отмечается, что подавляющее большинство респондентов (94,2%) предпринимают дополнительные действия, чтобы повысить свой уровень доходов. Чаще всего они ищут подработки на стороне — об этом заявили 35,4% респондентов, уточняется в исследовании. "Каждый пятый (20,9%) старается брать больше задач у себя на работе. 17% опрошенных ищут новое место работы, 16,3% учатся, повышая свою профессиональную квалификацию. Наконец, 4,6% формируют капитал для того, чтобы получать пассивный доход", - заключается там.

