Россияне могут получить до 350 тысяч рублей по соцконтракту
2026-03-25T02:52+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россияне имеют возможность получить до 350 тысяч рублей, оформив социальный контракт с государством, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
"Средства по контракту могут быть выданы до 350 тысяч рублей на предпринимательские цели и до 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства", - сказал Гиринский.
Он пояснил, что социальный контракт выдается малоимущим гражданам и семьям, если их среднедушевой доход по не зависящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума в их регионе проживания. По словам эксперта, деньги по социальному контракту могут выделять на разный срок - обычно от трех месяцев до года, в зависимости от цели.
"Соцконтракт является инструментом улучшения финансового положения физического лица, при условии подтвержденной документально необходимости такого улучшения", - заключил эксперт.
