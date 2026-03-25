https://1prime.ru/20260325/rossijane-868598834.html

Россияне могут получить до 350 тысяч рублей по соцконтракту

2026-03-25T02:52+0300

экономика

россия

общество

андрей гиринский

рудн

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868598834.jpg?1774396335

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россияне имеют возможность получить до 350 тысяч рублей, оформив социальный контракт с государством, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. "Средства по контракту могут быть выданы до 350 тысяч рублей на предпринимательские цели и до 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства", - сказал Гиринский. Он пояснил, что социальный контракт выдается малоимущим гражданам и семьям, если их среднедушевой доход по не зависящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума в их регионе проживания. По словам эксперта, деньги по социальному контракту могут выделять на разный срок - обычно от трех месяцев до года, в зависимости от цели. "Соцконтракт является инструментом улучшения финансового положения физического лица, при условии подтвержденной документально необходимости такого улучшения", - заключил эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

