Россияне стали активнее планировать поездки на весенние каникулы

2026-03-25T07:16+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россияне стали активнее планировать путешествия на весенние каникулы – число таких бронирований за год выросло на треть. Среди отечественных направлений лидируют курорты Краснодарского края, зарубежных – Египет, рассказали РИА Новости в сервисе "Слетать.ру". "Уровень спроса на путешествия с детьми с бронированиями с 1 декабря 2024 года по 24 марта 2026 года и заездами с 28 марта по 4 апреля 2026 года практически на 37% превышает аналогичные показатели предыдущего года", - сказали в сервисе. По их данным, почти 47% от общего объема бронирований на весенние школьные каникулы в 2026 году составляют заявки с детьми. "В прошлом году доля была ниже – 39,7%", - подчеркнули там. Отмечается, что в топ-5 лидирующих направлений для путешествий на весенние каникулы вошли Египет (30,4% от общего объема продаж), Таиланд (15,5%), Россия (10,7%), Вьетнам (10,5%), Турция (9,3%). Так, средний чек на отдых в Египте составляет 209,9 тысячи рублей, в Таиланде - 180,2 тысячи, в России - 74,5 тысячи, во Вьетнаме - 189,1 тысячи, в Турции - 121,9 тысячи. "Средняя продолжительность отдыха стала больше на одну ночь - восемь ночей, а глубина бронирования увеличилась на 55% - до 1,5 месяцев", - рассказали аналитики. Там также добавили, что для путешествий по России во время школьных каникул туристы чаще всего отправляются в Краснодарский край (доля продаж 35,9%), Кавказские Минеральные Воды и Санкт-Петербург (11,1%), Калининградскую и Московскую области (9,9%), а также Крым (8%).

