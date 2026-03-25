Россиянка рассказала о ситуации с бензином на АЗС на Пхукете
2026-03-25T06:39+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Ситуация с бензином на АЗС таиландского острова Пхукет остается стабильной, топливо имеется в наличии, несмотря на энергетический кризис, возникший из-за конфликта на Ближнем Востоке, рассказала РИА Новости россиянка Наталья, проживающая на острове.
Цены на горючее в Таиланде сейчас дотирует правительство из средств национального нефтяного фонда, чтобы предотвратить резкие скачки цен, однако в ряде регионов ощущается нехватка топлива, связанная с ажиотажным спросом и ожиданием более резкого повышения цен.
"У нас все в порядке с бензином (на Пхукете - ред.). Пару дней была паника, что бензин закончится, и были большие очереди, но это было уже давно: недели две или три назад, когда все это (конфликт на Ближнем Востоке - ред.) началось", - сказала агентству девушка.
По словам Натальи, в ответ власти Таиланда заверили, что запасов топлива хватит на 60 дней, и после этого паника прекратилась.
"Я ездила, не видела, чтобы на заправках не было бензина. Только вчера заправлялась - все спокойно, очередей нет, бензин есть", - поделилась собеседница агентства.
Как уточнила Наталья, в первые дни после начала ближневосточного кризиса на заправках Пхукета перестали наливать 95-й бензин. Власти государства отреагировали запретом на подобные ограничения, после чего продажу бензина возобновили, и "пока все нормально", отметила россиянка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.
Россиянка Наталья: ситуация с бензином на АЗС Пхукета остается стабильной
