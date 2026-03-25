"Обвинили Россию". Произошедшее в Прибалтике вызвало тревогу в Финляндии

"Обвинили Россию". Произошедшее в Прибалтике вызвало тревогу в Финляндии - 25.03.2026, ПРАЙМ

"Обвинили Россию". Произошедшее в Прибалтике вызвало тревогу в Финляндии

Европейские лидеры пытаются обвинить Россию в инцидентах с беспилотниками в странах Балтии, что чревато эскалацией напряженности в отношениях с Москвой, заявил... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T22:09+0300

2026-03-25T22:09+0300

2026-03-25T22:09+0300

прибалтика

латвия

белоруссия

МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Европейские лидеры пытаются обвинить Россию в инцидентах с беспилотниками в странах Балтии, что чревато эскалацией напряженности в отношениях с Москвой, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Беспилотники в Прибалтике украинские, а не российские! Это подтверждено. Однако некоторые европейские политики обвинили Россию без надлежащей проверки. Риторика, постоянно обвиняющая Россию, опасна", — написал он в социальной сети X.Политик отметил, что Россия не заинтересована в эскалации в Прибалтике.Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что на территорию страны залетел украинский беспилотник, который упал в районе на границе с Белоруссией. Вооруженные силы Латвии в соцсети Х сообщили, что расследуют инцидент на месте падения беспилотника в Краславском крае на границе с Белоруссией.Во вторник министр обороны соседней Литвы Робертас Каунас сообщил об аналогичном случае. В ночь на вторник в Литву залетел сбившийся с курса украинский беспилотник, который упал и взорвался в Варенском районе на юге страны.

прибалтика

латвия

белоруссия

прибалтика, латвия, белоруссия