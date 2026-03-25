Росстандарт принял новый ГОСТ на качество соцуслуг - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/rosstandart-868598182.html
Росстандарт принял новый ГОСТ на качество соцуслуг
бизнес
финансы
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868598182.jpg?1774390725
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
01:18 25.03.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Росстандарт принял новый ГОСТ на качество социальных услуг, в котором установил четкие требования к сотрудникам организаций соцобслуживания, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
Новые требования вступят в силу с сентября текущего года, они вводят четкую классификацию персонала организаций соцобслуживания: он подразделяется на административно-управленческий, основной и вспомогательный.
"Принятие новой редакции стандарта направлено на обеспечение единообразия квалификационных требований, повышение качества кадрового состава организаций социального обслуживания и, как следствие, улучшение качества предоставляемых социальных услуг", - прокомментировали в Росстандарте.
ГОСТ ввел детальные требования к обязанностям и компетенциям работников. Помимо этого, введены критерии оценки персонала. Требования также устанавливают минимум, который следует соблюдать организациям соцобслуживания.
"ГОСТ призван помочь обеспечить предоставление социальных услуг и социальной помощи на самом высоком уровне. Таким образом, он создает условия для повышения уровня социального благополучия граждан", - заключили в Росстандарте.
 
БизнесФинансыРосстандарт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала