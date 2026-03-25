Росстандарт принял новый ГОСТ на качество соцуслуг

2026-03-25T01:18+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Росстандарт принял новый ГОСТ на качество социальных услуг, в котором установил четкие требования к сотрудникам организаций соцобслуживания, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. Новые требования вступят в силу с сентября текущего года, они вводят четкую классификацию персонала организаций соцобслуживания: он подразделяется на административно-управленческий, основной и вспомогательный. "Принятие новой редакции стандарта направлено на обеспечение единообразия квалификационных требований, повышение качества кадрового состава организаций социального обслуживания и, как следствие, улучшение качества предоставляемых социальных услуг", - прокомментировали в Росстандарте. ГОСТ ввел детальные требования к обязанностям и компетенциям работников. Помимо этого, введены критерии оценки персонала. Требования также устанавливают минимум, который следует соблюдать организациям соцобслуживания. "ГОСТ призван помочь обеспечить предоставление социальных услуг и социальной помощи на самом высоком уровне. Таким образом, он создает условия для повышения уровня социального благополучия граждан", - заключили в Росстандарте.

