Росстандарт принял новый ГОСТ на качество соцуслуг
2026-03-25T01:18+0300
бизнес
финансы
росстандарт
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Росстандарт принял новый ГОСТ на качество социальных услуг, в котором установил четкие требования к сотрудникам организаций соцобслуживания, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
Новые требования вступят в силу с сентября текущего года, они вводят четкую классификацию персонала организаций соцобслуживания: он подразделяется на административно-управленческий, основной и вспомогательный.
"Принятие новой редакции стандарта направлено на обеспечение единообразия квалификационных требований, повышение качества кадрового состава организаций социального обслуживания и, как следствие, улучшение качества предоставляемых социальных услуг", - прокомментировали в Росстандарте.
ГОСТ ввел детальные требования к обязанностям и компетенциям работников. Помимо этого, введены критерии оценки персонала. Требования также устанавливают минимум, который следует соблюдать организациям соцобслуживания.
"ГОСТ призван помочь обеспечить предоставление социальных услуг и социальной помощи на самом высоком уровне. Таким образом, он создает условия для повышения уровня социального благополучия граждан", - заключили в Росстандарте.
