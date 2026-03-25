Румыния потратит на вооружение около 40 процентов бюджета Минобороны - 25.03.2026, ПРАЙМ
Румыния потратит на вооружение около 40 процентов бюджета Минобороны
Румыния потратит на вооружение около 40 процентов бюджета Минобороны
2026-03-25T20:58+0300
20:58 25.03.2026
 
Румыния потратит на вооружение около 40 процентов бюджета Минобороны

Президент Дан: Румыния направит на закупку вооружения около 40% бюджета Минобороны

Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 мар - ПРАЙМ. Румыния намерена в этом году потратить на закупку вооружения около 40% бюджета министерства обороны, что составляет более 4,4 миллиарда долларов, заявил президент Никушор Дан.
Ранее министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что бюджет минобороны в 2026 году превысит 11 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем годом ранее.
"Румыния соблюдает взятые ранее обязательства, в том числе на саммите в Гааге. В прошлом году мы потратили 2,2% ВВП (в части обороны - ред.). В бюджете этого года будет выделено 2,5%, и, что очень важно, почти 40% этого бюджета будет направлено на закупку вооружения", - заявил Дан журналистам.
Он также уточнил, что еще 40% средств будут использованы для модернизации румынской армии.
Президент Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%.
Опрос показал отношение жителей Румынии к увеличению расходов на оборону
19 марта, 22:39
 
