Румыния потратит на вооружение около 40 процентов бюджета Минобороны

Румыния потратит на вооружение около 40 процентов бюджета Минобороны - 25.03.2026, ПРАЙМ

Румыния потратит на вооружение около 40 процентов бюджета Минобороны

Румыния намерена в этом году потратить на закупку вооружения около 40% бюджета министерства обороны, что составляет более 4,4 миллиарда долларов, заявил... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T20:58+0300

2026-03-25T20:58+0300

2026-03-25T20:58+0300

КИШИНЕВ, 25 мар - ПРАЙМ. Румыния намерена в этом году потратить на закупку вооружения около 40% бюджета министерства обороны, что составляет более 4,4 миллиарда долларов, заявил президент Никушор Дан. Ранее министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что бюджет минобороны в 2026 году превысит 11 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем годом ранее. "Румыния соблюдает взятые ранее обязательства, в том числе на саммите в Гааге. В прошлом году мы потратили 2,2% ВВП (в части обороны - ред.). В бюджете этого года будет выделено 2,5%, и, что очень важно, почти 40% этого бюджета будет направлено на закупку вооружения", - заявил Дан журналистам. Он также уточнил, что еще 40% средств будут использованы для модернизации румынской армии. Президент Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%.

румыния

гаага

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

румыния, гаага