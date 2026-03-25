https://1prime.ru/20260325/rumyniya-868620947.html
Румыния потратит на вооружение около 40 процентов бюджета Минобороны
2026-03-25T20:58+0300
румыния
гаага
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/63/757646386_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_34d213d8a8714c98449fe10f619446d0.jpg
КИШИНЕВ, 25 мар - ПРАЙМ. Румыния намерена в этом году потратить на закупку вооружения около 40% бюджета министерства обороны, что составляет более 4,4 миллиарда долларов, заявил президент Никушор Дан. Ранее министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что бюджет минобороны в 2026 году превысит 11 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем годом ранее. "Румыния соблюдает взятые ранее обязательства, в том числе на саммите в Гааге. В прошлом году мы потратили 2,2% ВВП (в части обороны - ред.). В бюджете этого года будет выделено 2,5%, и, что очень важно, почти 40% этого бюджета будет направлено на закупку вооружения", - заявил Дан журналистам. Он также уточнил, что еще 40% средств будут использованы для модернизации румынской армии. Президент Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/63/757646386_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_780c38da0b5d82780b68131124da05d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, гаага
