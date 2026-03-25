Ставка RUONIA 24 марта выросла на 0,18 п.п.

2026-03-25T14:50+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 24 марта, выросла на 0,18 процентного пункта и составила 14,87%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 482,22 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

