Ставка RUONIA 24 марта выросла на 0,18 п.п. - 25.03.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 24 марта выросла на 0,18 п.п.
14:50 25.03.2026
 
Ставка RUONIA 24 марта выросла на 0,18 п.п. до 14,87%

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 24 марта, выросла на 0,18 процентного пункта и составила 14,87%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 482,22 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
 
