Ставка RUONIA 24 марта выросла на 0,18 п.п. - 25.03.2026, ПРАЙМ
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 24 марта, выросла на 0,18... | 25.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 24 марта, выросла на 0,18 процентного пункта и составила 14,87%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 482,22 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
