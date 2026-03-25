Российский рынок акций в основные торги остается в легком минусе - 25.03.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основные торги остается в легком минусе
Российский рынок акций в основные торги остается в легком минусе - 25.03.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основные торги остается в легком минусе
Российский рынок акций в основную торговую сессию продолжает торговаться в легком минусе ниже 2850 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T13:06+0300
2026-03-25T13:06+0300
рынок
торги
акции
сша
иран
мосбиржа
совкомфлот
"лента"
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию продолжает торговаться в легком минусе ниже 2850 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.54 мск снижался на 0,11% относительно предыдущего закрытия, до 2 834,76 пункта. Снижаются в цене акции "Совкомфлота" (-1,2%), "Фосагро" (-0,9%), "Ленты" (-0,9%), "Русала" (-1,2%), ПИКа (-1,1%). Дорожают бумаги "Аэрофлота" (+1,5%), ЮГК (+3,1%), "Газпрома" (+1,2%), "Позитива" (+0,9%). В среду индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2800-2900 пунктов, рассчитывает Екатерина Крылова из ПСБ. "В фокусе будут скорее бумаги с сильными внутренними триггерами, нежели экспортеры, а также отдельные закредитованные компании, бенефициары ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки", - добавляет она. Главной проблемой для роста индекса Мосбиржи является нефть, которая вчера пыталась удержаться выше 100 долларов за баррель, но сегодня торги открылись гэпом вниз, полагает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Причина – сообщения, что США начали переговоры с Ираном по урегулированию конфликта. Пока трудно судить, насколько эта информация соответствует действительности и как быстро удастся достигнуть мира. Однако в любом случае вряд в ближайшее время нефть упадет в цене ниже 80 долларов", - добавляет он. Стоимость нефти к 12.56 мск падала на 4,6%, до 95,7 доллара за баррель сорта Brent.
сша
иран
рынок, торги, акции, сша, иран, мосбиржа, совкомфлот, "лента"
Рынок, Торги, Акции, США, ИРАН, Мосбиржа, Совкомфлот, "Лента"
13:06 25.03.2026
 
Российский рынок акций в основные торги остается в легком минусе

Российский рынок акций торгуется в легком минусе ниже 2850 пунктов по главному индексу

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию продолжает торговаться в легком минусе ниже 2850 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.54 мск снижался на 0,11% относительно предыдущего закрытия, до 2 834,76 пункта.
Снижаются в цене акции "Совкомфлота" (-1,2%), "Фосагро" (-0,9%), "Ленты" (-0,9%), "Русала" (-1,2%), ПИКа (-1,1%). Дорожают бумаги "Аэрофлота" (+1,5%), ЮГК (+3,1%), "Газпрома" (+1,2%), "Позитива" (+0,9%).
В среду индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2800-2900 пунктов, рассчитывает Екатерина Крылова из ПСБ. "В фокусе будут скорее бумаги с сильными внутренними триггерами, нежели экспортеры, а также отдельные закредитованные компании, бенефициары ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки", - добавляет она.
Главной проблемой для роста индекса Мосбиржи является нефть, которая вчера пыталась удержаться выше 100 долларов за баррель, но сегодня торги открылись гэпом вниз, полагает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
"Причина – сообщения, что США начали переговоры с Ираном по урегулированию конфликта. Пока трудно судить, насколько эта информация соответствует действительности и как быстро удастся достигнуть мира. Однако в любом случае вряд в ближайшее время нефть упадет в цене ниже 80 долларов", - добавляет он.
Стоимость нефти к 12.56 мск падала на 4,6%, до 95,7 доллара за баррель сорта Brent.
 
РынокТоргиАкцииСШАИРАНМосбиржаСовкомфлот"Лента"
 
 
