Пензенские девочки уехали из Саратова после ссоры с матерью - 25.03.2026, ПРАЙМ
Пензенские девочки уехали из Саратова после ссоры с матерью
САРАТОВ, 24 мар - ПРАЙМ. Девочки-подростки из Пензы, которых нашли в Саратове, уехали после ссоры с матерью одной из них, противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершалось, сообщили в СУСК РФ по Пензенской области. Информация о розыске девочек появилась в сообществе "Лиза Алерт" Пензенской области 22 марта. Подростков последний раз видели на дороге между Пензой и Саратовом 19 марта. К розыску подключились полицейские из Саратовской и Пензенской областей. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что девочки приехали в Саратов погулять. Полицейские вернули их домой. "В настоящее время подростки доставлены в следственный отдел по Железнодорожному району города Пензы. Несовершеннолетние опрошены следователем, пояснили, что каких-либо противоправных действий в отношении них не совершено… В рамках доследственной проверки будут установлены причины и обстоятельства безвестного исчезновения подростков, условия их проживания и воспитания", - сообщило следственное управление в своем канале на платформе Max. Следователи также уточнили, что "19 марта 2026 года после ссоры с матерью одной из девушек обе несовершеннолетних решили не возвращаться домой". На попутном транспорте они добрались до города Саратова, где находились до 23 марта, добавляет пензенское СУСК.
00:00 25.03.2026
 
Пензенские девочки уехали из Саратова после ссоры с матерью

СК: найденные в Саратове девочки уехали после ссоры с матерью

