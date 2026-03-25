Силуанов поручил протестировать прослеживаемость в цифровых рублях
Силуанов поручил протестировать прослеживаемость в цифровых рублях - 25.03.2026, ПРАЙМ
Силуанов поручил протестировать прослеживаемость в цифровых рублях
Необходимо выбрать направления, чтобы протестировать операции с цифровыми рублями на прослеживаемость, например это могут быть проекты в сфере строительства,... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T17:01+0300
2026-03-25T17:01+0300
2026-03-25T17:01+0300
рф
антон силуанов
минфин
банк россия
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Необходимо выбрать направления, чтобы протестировать операции с цифровыми рублями на прослеживаемость, например это могут быть проекты в сфере строительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Цифровой рубль будет развиваться. Требуется выбрать пилотные проекты для апробации инструментов прослеживаемости в цифровых рублях. Это могут быть проекты в сфере строительства и услуг, зарплатные проекты. Важно масштабировать эту работу. Цифровой рубль может быть использован и в смарт-контрактах, и при осуществлении контроля цен, стать подспорьем для системы казначейского контроля и сопровождения", – приводит Минфин слова Силуанова по итогам расширенной коллегии Казначейства РФ. Ранее Силуанов говорил, что цифровой рубль позволит отслеживать прохождение всех цепочек финансирования расходов, в качестве эксперимента он будет использоваться для обеспечения бюджетных трат. В ходе коллегии были подведены итоги работы службы в 2025 году и обозначены планы на 2026 год. Так, Казначейство успешно справляется с поставленными задачами, используя современные технологии и новые платформенные решения, отмечается в материалах. Цифровые инструменты помогают в том числе выявлять рисковые зоны, а искусственный интеллект повышает клиентоцентричность службы и дает возможность освободить распорядителей и получателей бюджетных средств от рутинной работы и излишней отчетности, говорится в материалах. "Казначейство – крупнейшая финансово-банковская структура страны. Ежегодная доля денежных операций ведомства в платежной системе Банка России составляет 12%. Годовой оборот платежей составил почти 800 трлн рублей. При этом управлять таким объемом ресурсов необходимо быстро и удобно, обеспечивая контроль и эффективность их использования", – сказал Силуанов.
рф
рф, антон силуанов, минфин, банк россия
РФ, Антон Силуанов, Минфин, банк Россия
Силуанов поручил протестировать прослеживаемость в цифровых рублях
Силуанов призвал выбрать сферы для тестов прослеживаемости операций с цифровым рублем
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Необходимо выбрать направления, чтобы протестировать операции с цифровыми рублями на прослеживаемость, например это могут быть проекты в сфере строительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Цифровой рубль будет развиваться. Требуется выбрать пилотные проекты для апробации инструментов прослеживаемости в цифровых рублях. Это могут быть проекты в сфере строительства и услуг, зарплатные проекты. Важно масштабировать эту работу. Цифровой рубль может быть использован и в смарт-контрактах, и при осуществлении контроля цен, стать подспорьем для системы казначейского контроля и сопровождения", – приводит Минфин
слова Силуанова
по итогам расширенной коллегии Казначейства РФ
.
Ранее Силуанов говорил, что цифровой рубль позволит отслеживать прохождение всех цепочек финансирования расходов, в качестве эксперимента он будет использоваться для обеспечения бюджетных трат.
В ходе коллегии были подведены итоги работы службы в 2025 году и обозначены планы на 2026 год. Так, Казначейство успешно справляется с поставленными задачами, используя современные технологии и новые платформенные решения, отмечается в материалах. Цифровые инструменты помогают в том числе выявлять рисковые зоны, а искусственный интеллект повышает клиентоцентричность службы и дает возможность освободить распорядителей и получателей бюджетных средств от рутинной работы и излишней отчетности, говорится в материалах.
"Казначейство – крупнейшая финансово-банковская структура страны. Ежегодная доля денежных операций ведомства в платежной системе Банка России
составляет 12%. Годовой оборот платежей составил почти 800 трлн рублей. При этом управлять таким объемом ресурсов необходимо быстро и удобно, обеспечивая контроль и эффективность их использования", – сказал Силуанов.