https://1prime.ru/20260325/situatsija-868601752.html

Ситуация с пастереллезом в Новосибирской области стабилизирована

2026-03-25T05:36+0300

экономика

общество

рф

якутск

сергей данкверт

россельхознадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868601752.jpg?1774406171

НОВОСИБИРСК, 25 мар – ПРАЙМ. Ситуация с пастереллезом в Новосибирской области стабилизирована, все очаги заболевания локализованы, сообщил глава федеральной рабочей группы, работающей в регионе, руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт. "Можно на сегодня сказать, что ситуация стабилизирована. Основные места возникновения пастереллеза все локализованы. Зоны распространения заболевания тоже локализованы… И мы с вами должны предпринять все меры, которые не позволили бы дальнейшему распространению заболевания", - сказал он в видеокомментарии, предоставленном журналистам правительством Новосибирской области. Данкверт отметил, что в настоящее время многое зависит от людей, которые должны понимать, что незаконная торговля – это источник распространения любого вида заболевания. "В данном случае то, что связано с пастереллезом, это имеет другую форму. Мы эту форму до конца не знаем. Поэтому все принятые меры по локализации в Новосибирской области неоднозначно воспринимались населением. Все это накладывало на губернатора и всех представителей власти дополнительные обязательства", - сказал он. "Один из вопросов, на который надо обратить внимание, – это транспортировка как живого скота, так и продуктов животноводства - мяса без ветеринарных сопроводительных документов. Потому что даже в период, когда мы проводили все эти мероприятия, в Якутске задержали в вагоне без документов 7 тонн мяса, которое было отправлено из Новосибирской области", - сказал Данкверт. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, якутск, сергей данкверт, россельхознадзор