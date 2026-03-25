Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ситуация с пастереллезом в Новосибирской области стабилизирована - 25.03.2026, ПРАЙМ
Ситуация с пастереллезом в Новосибирской области стабилизирована
Ситуация с пастереллезом в Новосибирской области стабилизирована - 25.03.2026, ПРАЙМ
Ситуация с пастереллезом в Новосибирской области стабилизирована
Ситуация с пастереллезом в Новосибирской области стабилизирована, все очаги заболевания локализованы, сообщил глава федеральной рабочей группы, работающей в... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T05:36+0300
2026-03-25T05:36+0300
НОВОСИБИРСК, 25 мар – ПРАЙМ. Ситуация с пастереллезом в Новосибирской области стабилизирована, все очаги заболевания локализованы, сообщил глава федеральной рабочей группы, работающей в регионе, руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт. "Можно на сегодня сказать, что ситуация стабилизирована. Основные места возникновения пастереллеза все локализованы. Зоны распространения заболевания тоже локализованы… И мы с вами должны предпринять все меры, которые не позволили бы дальнейшему распространению заболевания", - сказал он в видеокомментарии, предоставленном журналистам правительством Новосибирской области. Данкверт отметил, что в настоящее время многое зависит от людей, которые должны понимать, что незаконная торговля – это источник распространения любого вида заболевания. "В данном случае то, что связано с пастереллезом, это имеет другую форму. Мы эту форму до конца не знаем. Поэтому все принятые меры по локализации в Новосибирской области неоднозначно воспринимались населением. Все это накладывало на губернатора и всех представителей власти дополнительные обязательства", - сказал он. "Один из вопросов, на который надо обратить внимание, – это транспортировка как живого скота, так и продуктов животноводства - мяса без ветеринарных сопроводительных документов. Потому что даже в период, когда мы проводили все эти мероприятия, в Якутске задержали в вагоне без документов 7 тонн мяса, которое было отправлено из Новосибирской области", - сказал Данкверт. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора.
рф
якутск
ПРАЙМ
общество , рф, якутск, сергей данкверт, россельхознадзор
Экономика, Общество , РФ, Якутск, Сергей Данкверт, Россельхознадзор
05:36 25.03.2026
 
Ситуация с пастереллезом в Новосибирской области стабилизирована

Россельхознадзор: ситуация с пастереллезом в Новосибирской области стабилизирована

НОВОСИБИРСК, 25 мар – ПРАЙМ. Ситуация с пастереллезом в Новосибирской области стабилизирована, все очаги заболевания локализованы, сообщил глава федеральной рабочей группы, работающей в регионе, руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт.
"Можно на сегодня сказать, что ситуация стабилизирована. Основные места возникновения пастереллеза все локализованы. Зоны распространения заболевания тоже локализованы… И мы с вами должны предпринять все меры, которые не позволили бы дальнейшему распространению заболевания", - сказал он в видеокомментарии, предоставленном журналистам правительством Новосибирской области.
Данкверт отметил, что в настоящее время многое зависит от людей, которые должны понимать, что незаконная торговля – это источник распространения любого вида заболевания.
"В данном случае то, что связано с пастереллезом, это имеет другую форму. Мы эту форму до конца не знаем. Поэтому все принятые меры по локализации в Новосибирской области неоднозначно воспринимались населением. Все это накладывало на губернатора и всех представителей власти дополнительные обязательства", - сказал он.
"Один из вопросов, на который надо обратить внимание, – это транспортировка как живого скота, так и продуктов животноводства - мяса без ветеринарных сопроводительных документов. Потому что даже в период, когда мы проводили все эти мероприятия, в Якутске задержали в вагоне без документов 7 тонн мяса, которое было отправлено из Новосибирской области", - сказал Данкверт.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора.
 
ЭкономикаОбществоРФЯкутскСергей ДанквертРоссельхознадзор
 
 
