В Новосибирской области взяли под особый контроль ситуацию с пастереллезом

2026-03-25T06:03+0300

НОВОСИБИРСК, 25 мар – ПРАЙМ. Власти взяли под особый контроль ситуацию с пострадавшими от пастереллеза в Новосибирской области личными подсобными хозяйствами участников специальной военной операции, всего их 16, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов. "На особый контроль в регионе взята ситуация в личных подсобных хозяйствах, в которых есть участники специальной военной операции. Таких хозяйств 16. И, конечно, главы районов, представители местного аграрного бизнеса будут очень внимательно отслеживать, как развивается там ситуация и помогать всеми доступными методами", - сказал Некрасов, его видеокомментарий журналистам предоставили в правительстве Новосибирской области. Заместитель министра отметил, что в настоящее время в регионе приняты меры государственной поддержки, которые направлены на сохранение доходов граждан и на возобновление поголовья скота. Он выразил слова сочувствия людям, которые пострадали в результате сложившейся ситуации с пастереллезом. "Я понимаю, как это тяжело, когда у тебя изымают скот, когда принимаются такие непопулярные решения. Сам вырос на селе и знаю, что такое личное подсобное хозяйство. Но других вариантов не было, и поэтому сегодня очень важно сделать все, чтобы людям оказать помощь и чтобы они восстановили производство у себя на подворьях", - добавил Некрасов. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

общество , рф, сергей данкверт, россельхознадзор